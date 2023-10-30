Миллиарды крон с востока поступают в Чехию через специальные банковские счета

Около 6 млрд крон неясного происхождения поступило в последние годы на счета в чешских банках с востока, свидетельствует полицейская статистика. В Чехии появляются пустующие объекты недвижимости, неработающие фирмы и подозрительные суммы денег.

В качестве примера можно привести комплекс под Карловыми Варами, который российский инвестор построил без разрешения. «Комплекс, по сути, спит. Его владелицей должна быть пожилая женщина, она не проявляет никакой активности», — сказал Ян Копал, представитель муниципалитета.

Правительство решило разработать поправку, которая обяжет владельца счета доказывать происхождение денег. Оно хочет представить ее к концу следующего года. К сожалению, есть риск, что предложение не будет принято до конца парламентского срока, говорит адвокат Лукаш Краус. Он добавляет: «Чешская Республика давно известна как „прачечная“, поэтому мы считаем, что разработка законопроекта должна быть максимально ускорена».

Министерство юстиции готовит проект решения уже около двух лет. В нем говорится, что поправки должны опираться на так называемую директиву о конфискации, которая пока не готова. «Я считаю, что, скорее всего, мы сможем представить ее не раньше второй половины следующего года», — сказал заместитель министра юстиции Антонин Станислав (ODS).

Тема сквозных счетов неоднократно поднималась парламентской контрольной комиссией, которая следит за деятельностью Управления финансового анализа (FAÚ). Хотя некоторые ее члены считают, что изменение законодательства заслуживает детального обсуждения, они также говорят о возможности его более раннего внесения, возможно, уже в середине следующего года.

«Проект должен быть подготовлен как можно быстрее, в идеальные сроки, чтобы мы не ждали конца 2024 года», — заявил Михал Зуня (TOP 09), председатель комиссии.

Страны Балтии приняли меры против отмывания денег через так называемые сквозные счета около пяти лет назад. Молдова также в настоящее время готовит новое законодательство.