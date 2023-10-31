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Профсоюзы в Чехии объявили день протеста

Новости 420on
1 ноября 2023
10:00
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Профсоюзы объявили о проведении «Дня протеста» против действий правительства в понедельник, 27 ноября. Крупнейшие профсоюзы проведут забастовку, а другие, которые не могут бастовать, например пожарные, проведут сопутствующие акции. Причина — последствия пакета консолидации, который правительство намерено принять на следующей неделе, и изменения в пенсионном обеспечении.
 
«Акция протеста состоится 27 ноября, потому что в этот день в 1989 году была проведена всеобщая забастовка. Для нас важна эта символика», — сказал Йозеф Стржедула, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ČMKOS). 
 
По его словам, причины акции протеста следующие: кардинальное снижение уровня жизни людей и их семей, предложения в области пенсионного обеспечения, отказ от снижения пенсионного возраста для востребованных профессий, рост цен на энергоносители. «Есть и последствия консолидационного пакета. Мы считаем их фатальными, опасными и ухудшающими уровень жизни не только работников, но и их семей», — заявил Стржедула. Кроме того, по его словам, правительство мало учитывает требования профсоюзов и их членов. 
 
По его словам, среди бастующих профсоюзов — профсоюз Kovo, представляющий интересы людей промышленных профессий, профсоюзы работников образования, профсоюзы работников государственной и общественной сферы, а также профсоюз работников лесного, лесозаготовительного и водного сектора. 
 
Во вторник, 7 ноября, Стржедула встретится с президентом Чехии Петром Павелом, чтобы изложить причины протестов. Ожидается, что в среду, 8 ноября, пакет консолидации будет обсуждаться в Сенате, причем профсоюзы будут призывать сенаторов внести в него поправки. 
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