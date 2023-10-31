Профсоюзы в Чехии объявили день протеста

«Акция протеста состоится 27 ноября, потому что в этот день в 1989 году была проведена всеобщая забастовка. Для нас важна эта символика», — сказал Йозеф Стржедула, председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ČMKOS).

По его словам, причины акции протеста следующие: кардинальное снижение уровня жизни людей и их семей, предложения в области пенсионного обеспечения, отказ от снижения пенсионного возраста для востребованных профессий, рост цен на энергоносители. «Есть и последствия консолидационного пакета. Мы считаем их фатальными, опасными и ухудшающими уровень жизни не только работников, но и их семей», — заявил Стржедула. Кроме того, по его словам, правительство мало учитывает требования профсоюзов и их членов.

По его словам, среди бастующих профсоюзов — профсоюз Kovo, представляющий интересы людей промышленных профессий, профсоюзы работников образования, профсоюзы работников государственной и общественной сферы, а также профсоюз работников лесного, лесозаготовительного и водного сектора.

Во вторник, 7 ноября, Стржедула встретится с президентом Чехии Петром Павелом, чтобы изложить причины протестов. Ожидается, что в среду, 8 ноября, пакет консолидации будет обсуждаться в Сенате, причем профсоюзы будут призывать сенаторов внести в него поправки.