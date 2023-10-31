Сами роем себе могилу? На Земле исчезает пресная вода — все из-за людей
1 ноября 2023
14:30
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Наша планета становится все более соленой из-за деятельности человека, сообщают ученые из Мэрилендского университета и других университетов США в недавно опубликованном исследовании. В частности, соленой становится пресная вода, а также почва и воздух, и, если эта тенденция сохранится, она может представлять собой экзистенциальную угрозу для человечества, считают ученые.
Солевое загрязнение не означает скорого исчезновения нашего существования, как это произошло бы, например, в случае столкновения Земли с какой-либо планетой, но проблему игнорируют, слова большого слона в тесной комнате. С этим согласен геолог Суджей Каушал, ведущий автор исследования. В интервью газете The Washington Post он заявил, что это, возможно, «самая скучная, но насущная проблема, с которой мы сталкиваемся».
Та же соль, которая содержится в океанах или которую люди используют для придания вкуса пище, — хлорид натрия (NaCl), содержится также в моющих средствах и других бытовых товарах. Однако существует множество других солей, в том числе хлорид кальция или магния, которые используются в широком спектре продуктов. Эти соли добавляются туда, где они обычно не встречаются.
За последние 50 лет деятельность человека привела к увеличению содержания ионов солей в ручьях и реках, говорится в исследовании. «Мы используем воду для всего: от выращивания сельскохозяйственных культур до питья и промышленных процессов, отопления и охлаждения», — сказал Каушал. «Но, когда в воде содержится соль, все эти вещи страдают — и количество соли увеличивается», — добавил он.
Группа исследователей также обнаружила, что соленость примерно 10 млн кв. километров суши по всему миру, что почти эквивалентно площади Соединенных Штатов, увеличилась. Соленые озера также высыхают, выбрасывая в воздух соляную пыль. Этому способствуют сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, строительство, очистка воды или дорог и другие виды промышленной деятельности.
До сих пор было не очень понятно, в какой степени человек влияет на содержание соли в окружающей среде, сообщает издание. «Этот вывод вызывает тревогу, поскольку мы изменили один из естественных человеческих циклов», — сказал Билл Хинц, эколог из Университета Толедо (штат Огайо), не принимавший участия в исследовании. Он согласен с его авторами в том, что изменения в естественном появлении соли представляют собой угрозу существованию запасов пресной воды.
Вода покрывает около 71% поверхности Земли. При этом 97% всей воды на нашей планете — это соленая вода, а пресная вода составляет лишь оставшиеся 3%.
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