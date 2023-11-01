Опрос: большинство россиян поддержали бы решение Путина о прекращении войны
1 ноября 2023
22:00
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Около 70% россиян, опрошенных независимым центром «Левада», готовы поддержать своего президента Владимира Путина, если он решит прекратить войну с Украиной — но при условии сохранения вновь завоеванных территорий. Если же условием мира будет возвращение оккупированных территорий Украине, поддержка снизится до 34%, пишет на своем сайте газета «Украинская правда».
В целом сторонников мира больше: 55% опрошенных россиян считают целесообразным прекращение войны и начало мирных переговоров, 38% выступают за продолжение военных действий. Однако большинство россиян считают, что война будет продолжаться еще как минимум полгода, а почти половина ожидает, что она продлится более года.
Если бы у респондентов была возможность вернуться в прошлое и повлиять на решение о начале «специальной военной операции» — вторжения в соседнюю страну, то 41% опрошенных отменил бы это решение, а 43% поддержали бы его.
По данным социологов, поддержка российских вооруженных сил остается стабильно высокой с самого начала конфликта: в октябрьском опросе 76% респондентов заявили, что поддерживают или склонны поддерживать действия военных в Украине (в сентябре этот показатель составлял 73%). Негативную позицию в октябре заняли 16% респондентов (в августе — пятая часть).
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