Потеря жилья и не только. Самые частые страхи жителей Чехии

«Индекс безопасности» — это исследование среди населения Чехии, которое показывает, что больше или меньше всего беспокоит людей, как они защищаются от этих угроз и в какой степени все это влияет на их личную жизнь. Совокупность этих факторов показывает нам, что больше всего люди опасаются финансового ущерба и угрозы здоровью или его ухудшения. Напротив, меньше всего они опасаются потерять крышу над головой.

Самое высокое значение индекса безопасности было у людей с доходом выше 50 000 чешских крон (61,5 балла). В региональном срезе он был самым высоким в Краловеградецком крае (57,4), за ним следуют Либерецкий край (55,7) и Южночешский край (55,1). Самый низкий индекс безопасности — в Злинском (49,8), Пльзеньском (50,2) и Среднечешском крае (50,4).

По данным опроса, значительная часть чехов считает, что несчастные случаи и негативные события случаются с ними нечасто. Около половины опрошенных сталкиваются с ними в исключительных случаях или время от времени, а 44% респондентов субъективно переживают их так же часто, как и другие. Однако примерно каждый десятый респондент отметил, что несчастные случаи происходят с ним чаще, чем с другими. Больше не везет пенсионерам-инвалидам, безработным и людям с ежемесячным доходом до 20 000 чешских крон.

Наиболее вероятным риском является серьезная угроза или ущерб здоровью (53%). На втором месте — уничтожение или повреждение имущества, которое считает вероятным 51% чехов. Следующие позиции занимают кража имущества (48%), значительный финансовый ущерб (40%), потеря регулярного дохода (38%) и потеря жилья (23%). Вероятность большинства событий выше для людей с более низким уровнем дохода или не имеющих диплома о среднем образовании.

Индекс безопасности этого года показал, что, хотя чехи больше всего обеспокоены рисками, связанными с серьезными заболеваниями или тяжелыми травмами, они чаще всего обращаются к страхованию имущества



