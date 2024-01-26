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Потеря жилья и не только. Самые частые страхи жителей Чехии

Анастасия Князева
28 января 2024
14:00
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Люди меньше всего опасаются потери жилья, а больше всего — финансового ущерба и риска для здоровья. Это следует из Индекса безопасности, представленного сегодня журналистам организацией ČSOB Pošt’ovna. Согласно индексу, жители Чехии находятся на уровне 52,7 балла из 100. В опросе, который проводился в середине этого года, приняли участие более 2 100 человек со всей Чехии.
«Индекс безопасности» — это исследование среди населения Чехии, которое показывает, что больше или меньше всего беспокоит людей, как они защищаются от этих угроз и в какой степени все это влияет на их личную жизнь. Совокупность этих факторов показывает нам, что больше всего люди опасаются финансового ущерба и угрозы здоровью или его ухудшения. Напротив, меньше всего они опасаются потерять крышу над головой.
 
Самое высокое значение индекса безопасности было у людей с доходом выше 50 000 чешских крон (61,5 балла). В региональном срезе он был самым высоким в Краловеградецком крае (57,4), за ним следуют Либерецкий край (55,7) и Южночешский край (55,1). Самый низкий индекс безопасности — в Злинском (49,8), Пльзеньском (50,2) и Среднечешском крае (50,4). 
 
По данным опроса, значительная часть чехов считает, что несчастные случаи и негативные события случаются с ними нечасто. Около половины опрошенных сталкиваются с ними в исключительных случаях или время от времени, а 44% респондентов субъективно переживают их так же часто, как и другие. Однако примерно каждый десятый респондент отметил, что несчастные случаи происходят с ним чаще, чем с другими. Больше не везет пенсионерам-инвалидам, безработным и людям с ежемесячным доходом до 20 000 чешских крон. 
 
Наиболее вероятным риском является серьезная угроза или ущерб здоровью (53%). На втором месте — уничтожение или повреждение имущества, которое считает вероятным 51% чехов. Следующие позиции занимают кража имущества (48%), значительный финансовый ущерб (40%), потеря регулярного дохода (38%) и потеря жилья (23%). Вероятность большинства событий выше для людей с более низким уровнем дохода или не имеющих диплома о среднем образовании. 
 
Индекс безопасности этого года показал, что, хотя чехи больше всего обеспокоены рисками, связанными с серьезными заболеваниями или тяжелыми травмами, они чаще всего обращаются к страхованию имущества

Чехия

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