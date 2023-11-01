На Чехию надвигается сильный ветер, предупредили метеорологи

Ожидаемая ветреная погода связана с глубоким минимумом давления Ciarán, который будет располагаться над Британскими островами, сообщает Национальная метеорологическая служба Чехии.

«В течение утра четверга на восточной половине территории начнут усиливаться ветры от юго-восточного до южного направления, порывы которых могут постепенно достигать значений около 20 м/с (70 км/ч) в Моравии и Силезии, на Чешско-Моравской возвышенности и в некоторых районах восточной Чехии, и до 30 м/с (110 км/ч) на горных хребтах», — говорится в сообщении Чешского гидрометеорологического управления.

Предупреждение действует с полудня четверга до полудня пятницы для Моравско-Силезского, Злинского, Южноморавского, Оломоуцкого, Пардубицкого и западной части Краловеградецкого краев.

«Рекомендуется закрыть окна, двери, убрать или закрепить незакрепленные предметы, закрепить теплицы и т.д. Соблюдайте повышенную осторожность при передвижении на открытом воздухе и вождении автотранспорта. Ограничьте походы в горы и точно не выходите в районы хребтов», — отмечают метеорологи.