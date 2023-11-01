ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

На Чехию надвигается сильный ветер, предупредили метеорологи

Новости 420on
1 ноября 2023
23:00
108
Сильный ветер надвигается на Чехию, предупредил в среду Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). Предупреждение действует для восточной половины Чешской Республики с четверга, 2 ноября, до полудня пятницы, 3 ноября.
Ожидаемая ветреная погода связана с глубоким минимумом давления Ciarán, который будет располагаться над Британскими островами, сообщает Национальная метеорологическая служба Чехии. 
 
«В течение утра четверга на восточной половине территории начнут усиливаться ветры от юго-восточного до южного направления, порывы которых могут постепенно достигать значений около 20 м/с (70 км/ч) в Моравии и Силезии, на Чешско-Моравской возвышенности и в некоторых районах восточной Чехии, и до 30 м/с (110 км/ч) на горных хребтах», — говорится в сообщении Чешского гидрометеорологического управления. 
 
Предупреждение действует с полудня четверга до полудня пятницы для Моравско-Силезского, Злинского, Южноморавского, Оломоуцкого, Пардубицкого и западной части Краловеградецкого краев. 
 
«Рекомендуется закрыть окна, двери, убрать или закрепить незакрепленные предметы, закрепить теплицы и т.д. Соблюдайте повышенную осторожность при передвижении на открытом воздухе и вождении автотранспорта. Ограничьте походы в горы и точно не выходите в районы хребтов», — отмечают метеорологи. 
погода Чехия
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
1 НОЯБРЯ 2023
22:00
268
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ПОДДЕРЖАЛИ БЫ РЕШЕНИЕ ПУТИНА О ПРЕКРАЩЕНИИ ВОЙНЫ
1 НОЯБРЯ 2023
19:30
395
ЭКОНОМИКА
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ УПАДЕТ В СВЯЗИ С ОЖИДАЕМЫМ СНИЖЕНИЕМ СТАВКИ ЧНБ
1 НОЯБРЯ 2023
18:30
647
ОБЩЕСТВО
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: ЧЕГО БОЛЬШЕ ВСЕГО БОЯТСЯ ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ
1 НОЯБРЯ 2023
14:30
609
ОБЩЕСТВО
САМИ РОЕМ СЕБЕ МОГИЛУ? НА ЗЕМЛЕ ИСЧЕЗАЕТ ПРЕСНАЯ ВОДА — ВСЕ ИЗ-ЗА ЛЮДЕЙ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
22:00
Опрос: большинство россиян поддержали бы решение Путина о прекращении войны
20:30
Чехи ждут удешевления ипотеки. Долгосрочные фиксации исчезают с рынка
19:30
Привлекательность сберегательных счетов упадет в связи с ожидаемым снижением ставки ЧНБ
18:30
Индекс безопасности: чего больше всего боятся жители Чехии
17:30
Carlsberg возмущен кражей своих предприятий властями РФ
16:00
Самый значимый показатель с начала августа: Пражская фондовая биржа выросла
14:30
Сами роем себе могилу? На Земле исчезает пресная вода — все из-за людей
13:49
Ролевая сюжетная игра «Кабаре: Черный кот» в Праге
13:00
Перевыполнил план — доплати налог. Hyundai в Ношовице выпустит больше автомобилей, чем ожидали
11:30
Ставки по ипотечным кредитам в Чехии снижаются до пяти процентов