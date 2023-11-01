Чехию наводнили фальшивые SMS-сообщения от страховых компаний. Это обман, предупреждает VZP

Согласно последнему предупреждению VZP, злоумышленники все еще активны, и, по оценкам страховой компании, в Чехии могут циркулировать тысячи вредоносных сообщений. Мошенники рассылают их с различных телефонных номеров, поэтому заблокировать их практически невозможно. Однако на данный момент неясно, удалось ли мошенникам обмануть кого-либо за последние две недели.

«Некоторые клиенты VZP получили на свои мобильные телефоны фальшивые SMS-сообщения с просьбой провести финансовую операцию по медицинскому страхованию в нашей страховой компании», — предупредила пресс-секретарь VZP Виктория Пливова.

По ее словам, SMS содержало текст «денежная выплата» или «страховая выплата ждет вас». В сообщении также содержалась ссылка на мошеннический сайт vzp-portal.online. Однако не исключено, что мошенники будут постепенно менять интернет-адреса.

«SMS также содержит ссылку на фальшивый интернет-адрес, где якобы должна состояться транзакция. Мы предупреждаем наших клиентов о необходимости игнорировать эти сообщения и уж тем более не проводить через них никаких финансовых операций. Веб-адрес является поддельным», — подчеркнула пресс-секретарь.

При нажатии на ссылку пользователь попадает на мошеннический сайт, который довольно успешно имитирует внешний вид настоящего сайта VZP. Затем мошенники просят войти в систему, используя идентификационные данные банка. Они утверждают, что это необходимо для получения денег.

Банковская идентификация действительно используется в подобных случаях, например при аутентификации граждан, поэтому даже самые внимательные пользователи могут не заметить, что фактически предоставляют мошенникам доступ к своему банковскому счету. Киберпреступникам остается всего один шаг до того, чтобы снять деньги со счета доверчивого человека.

Если клиент не уверен, получил ли он информацию от VZP или поддельное сообщение от мошенников, он может проверить ее подлинность, позвонив по телефону горячей линии VZP: +420 952 222 222.