Украинские беженцы, вероятно, столкнутся с дальнейшим сокращением господдержки

«Помощь украинским беженцам будет постепенно уменьшаться. В следующем году мы, например, предложим сократить срок экстренного размещения со 150 до 90 дней», — заявил Ракушан.

В нынешней ситуации многие беженцы уже вынуждены искать более дешевые альтернативы. Например, украинская беженка Любовь Вербецкая, ее мать и дети в течение года бесплатно жили в общежитии в Подебрадах, а теперь вынуждены платить. «Комната обходится моей семье в 24 000 крон. Это почти вся моя зарплата. А еще надо кормить детей и покупать лекарства, когда они болеют», — объясняет она. Поэтому она сняла квартиру поменьше и подешевле. Но многие другие беженцы не смогли вовремя заплатить, и у общежития уже образовался долг в 200 000 крон.

«Мы пока никого не выселяем, но нам нужна помощь государственных органов», — сказал Милан Сухомель, управляющий пунктом размещения.

Катерина Федячкова также испытывает трудности. Она задолжала за проживание и обратилась за экстренной помощью в Прагу. В последние недели десятки беженцев ежедневно обращаются за этой помощью. «Я зарабатываю 15 300 крон в месяц. За себя и своего ребенка за временное жилье я должна платить 18 000», — жалуется Федячкова. Альтернативного более дешевого жилья она пока не нашла.

Чиновники пошли навстречу и погасили имеющуюся задолженность, однако пособие, как правило, является единовременной выплатой и не предназначено для покрытия постоянных, предсказуемых расходов, таких как арендная плата. Федячкова не знает, как она будет оплачивать жилье с ноября.

«Мы хотим, чтобы беженцы сами разобрались со своей жилищной ситуацией. Однако это временный механизм», — отмечает Даниэль Криштоф, генеральный директор Бюро по трудоустройству.

О проблематичности ситуации говорят и неправительственные организации. «В тот момент, когда человек получает минимальную зарплату, что часто бывает, поскольку беженец, как правило, выполняют неквалифицированный труд, оплатить коммерческое жилье практически нереально», — говорит Матей Шульц из Организации помощи беженцам.