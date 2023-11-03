Трамваи и троллейбусы теперь «дорогое удовольствие». Чем чревато повышение цен на энергоносители
3 ноября 2023
16:30
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Предстоящее повышение регулируемых цен на энергоносители приведет к удорожанию работы общественного транспорта в Чешской Республике на десятки миллионов крон в год. В первую очередь повышение коснется трамвайного и троллейбусного транспорта. По мнению транспортной ассоциации, это создаст нагрузку на бюджеты муниципалитетов и городов.
«Мы, безусловно, не можем согласиться с тем, чтобы рельсовому транспорту наносился ущерб. Государство должно стремиться поддерживать экологически чистые виды транспорта, а не ставить перевозчикам палки в колеса. С изменением постановления, предложенным Управлением по регулированию энергетики (ERÚ), предприятиям, эксплуатирующим трамваи и троллейбусы, придется рассчитывать на увеличение расходов на распределение электроэнергии на десятки процентов в год», — заявил председатель транспортной ассоциации Томаш Пеликан.
По данным ассоциации, с 2021 года транспортные операторы не платят за возобновляемые источники энергии (ВИЭ) для электромобилей, однако транспортные компании будут доплачивать за распределение электроэнергии.
«Новое постановление о правилах рынка электроэнергии — это точно не тот шаг, который направлен на поддержку общественного транспорта и экологии. Это еще одно противоречие с обязательствами Чешской Республики по сокращению выбросов углекислого газа», — добавил Пеликан.
На следующий год ERÚ предложила значительно увеличить регулируемую энергетическую составляющую, которая вносит десятки процентов в конечную цену энергии. Согласно предложению, регулируемая составляющая цены на электроэнергию для домашних хозяйств должна вырасти на 71% по сравнению с предыдущим годом, что означает среднее увеличение примерно на 1 408 крон за мегаватт-час (МВт-ч) с учетом НДС. Регулируемая часть цены на электроэнергию для крупных потребителей вырастет еще более значительно — на 113% по сравнению с предыдущим годом на уровне высокого напряжения и на 206% по сравнению с предыдущим годом на уровне очень высокого напряжения. Для газа рост регулируемой составляющей должен быть несколько ниже. Для домашних хозяйств регулируемая часть газа увеличится примерно на 39% в годовом исчислении, что означает рост примерно на 125 крон за МВт-ч газа. Для крупных потребителей увеличение должно составить 42,5%. Окончательная форма регулируемой составляющей цен на энергоносители будет представлена ERO в конце ноября.
Причина высокого роста регулируемой составляющей в основном связана с переносом на потребителей части платежей, которые в этом году субсидировались государством в связи с энергетическим кризисом. В основном это плата за возобновляемые источники энергии (ВИЭ), затраты на технические потери в системе передачи и распределения электроэнергии и затраты на вспомогательные услуги. Свою роль играет и снижение регулируемой составляющей на этот год.
О значительном росте затрат на электроэнергию в связи с повышением регулируемых цен заявляли и представители отечественной промышленности. По данным Торгово-промышленной палаты, затраты предприятий энергоемких отраслей могут возрасти до трех раз. По мнению палаты, это коренным образом ослабит конкурентоспособность чешских компаний.
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