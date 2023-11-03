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ВИДЕО: на парковках магазинов в Праге стали грабить авто. Эти шаги помогут вам избежать кражи

Анастасия Князева
3 ноября 2023
21:00
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Сотрудники полиции расследуют десятки случаев ограбления автомобилей на парковках торговых центров. Во многих из этих инцидентов фигурируют организованные группы иностранцев, которые с помощью глушилок сигналов блокируют запирание автомобилей, а затем грабят их, когда владельцы машин скрываются из виду. Депортированные иностранцы легально меняют фамилию на родине и возвращаются в Чехию, где снова совершают кражи.
«За последнее время преступники совершили несколько десятков таких ограблений автомобилей, и ущерб уже достиг более 750 000 крон. Благодаря системам видеонаблюдения сыщикам удалось раскрыть многие преступления и задержать преступников, но, поскольку речь идет об иностранцах, которые выходят из суда в основном с административным выдворением, проблема остается нерешенной. Покинув страну, они меняют фамилию в органах власти на родине и вполне легально возвращаются для продолжения своей деятельности. Во втором варианте они возвращаются на следующий день после истечения срока административного выдворения, это практически своеобразный круговорот», — так охарактеризовал проблему представитель полиции Ричард Хрдина. 
 
Сотрудники полиции ожидают, что в предрождественский период на парковках перед универмагами будет очень много таких злоумышленников, и призывают население быть осторожными. «Все, что вам нужно сделать, — это тщательно проверить свой автомобиль после закрытия и не оставлять на виду ничего, что могло бы искушать грабителей. В то же время будьте внимательны к своему окружению, поскольку глушилки сигналов работают только на ограниченном расстоянии, и поэтому „наводчики“ практически всегда находятся в поле зрения», — добавил представитель полиции. 

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