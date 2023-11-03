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Восемь граждан Чехии просят об эвакуации из сектора Газа

Новости 420on
5 ноября 2023
14:00
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Одиннадцать человек обратились к чешским властям и просят об эвакуации из сектора Газа, сообщил в воскресенье в эфире телекомпании Nova министр иностранных дел Ян Липавский. Восемь из них, по его словам, имеют чешское гражданство. Чешская дипломатия поддерживает с ними контакт.
«Что касается сектора Газа, то мы, чешская дипломатия, поддерживаем контакт с одиннадцатью людьми, которые выразили заинтересованность в эвакуации в той или иной форме», — сказал Липавский.

Восемь из них, по его словам, имеют подтвержденное чешское гражданство. «Что касается остальных, то мы пытаемся выяснить, как обстоят дела», — сказал он.

Однако, по словам министра, для их передачи необходимо согласие Египта. Однако, по информации последних дней, такое согласие пока получили только четыре человека с чешскими паспортами. Однако неясно, смогли ли они покинуть палестинскую территорию.

В общей сложности, по данным агентств, со среды по субботу Газу покинули около 1100 человек.

После начала конфликта Чехия организовала несколько рейсов по репатриации из Израиля. Первыми вернулись 34 чеха. Липавский забрал их правительственным спецрейсом. Глава чешского МИД  был первым политиком, посетившим Израиль после начала войны. Всего на этих рейсах вернулось более 200 чешских граждан.

Израиль ведет войну против палестинского террористического движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа. 7 октября ХАМАС совершил неожиданный и кровавый теракт на юге Израиля, унесший жизни более 1400 человек, в основном мирных жителей. 
Израиль Чехия терроризм
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