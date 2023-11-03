Чешские власти расследуют случаи нарушения санкций в торговле через третьи страны

Обвинение касается, например, нелегального экспорта автомобилей в Россию. В настоящее время полиция ведет расследование в отношении чешской компании Labara, которая, по данным газеты Deník N, отправляла через Турцию в свое дочернее предприятие в России станки, которые могут быть использованы для производства оружия. Компания заявила Чешскому телевидению, что ей ничего не известно о каких-либо правонарушениях. «Здесь все нападают на нас, я этого совершенно не понимаю», — сказал Оскар Мюльхансль, доверенное лицо компании. Прокуроры пока не знают, когда закончится расследование.





Аналитики отмечают, что помимо Турции санкционные товары широко поступают через постсоветские республики. Распространенным способом обхода санкций является оплата товаров и недвижимости через банковские счета. «По-прежнему очевидно, что в применении санкционного законодательства остаются серьезные пробелы», — отметил аналитик Павел Гавличек из Ассоциации по международным делам.





Журналисты также отметили случаи подозрительного импорта товаров из Беларуси. По данным корреспондента Investigace.cz Камилы Плзаковой, в Чехию поступает карбамид с государственного предприятия «Гродно АЗОТ», находящегося под санкциями.





Чешские власти также изучают деятельность компании Safina, занимающейся обработкой драгоценных металлов. Ее главный завод находится в городе Вестек под Прагой, где работает около 200 сотрудников. Компания связана с торговцем оружием Виктором Вексельбергом, который является союзником президента России Владимира Путина. Настоящим владельцем компании в реестре значится Александр Окатов, но он уже несколько месяцев как умер. Компания пока не ответила на запросы о ее владельце.