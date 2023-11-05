В Чехии можно было наблюдать необычное природное явление

Северное сияние — одно из самых красивых природных явлений в небе. Если в полярных областях оно встречается довольно часто, то в более низких широтах — редко.

По данным метеорологов, погода не благоприятствует наблюдениям, так как большая часть территории Чехии закрыта плотной облачностью. Увидеть северное сияние вечером смогли жители Южной Чехии, Высочины и Моравии.

Северное сияние можно было наблюдать также в соседних Словакии и Венгрии, о чем свидетельствуют записи с веб-камер. Например, в словацкой деревне Рыбаны жители наблюдали розовое свечение.

«Невозможно оценить, как долго будут наблюдаться полярные сияния. Все зависит от характеристик солнечного ветра, который направится к нам сейчас», — прокомментировали метеорологи. Однако ученые полагают, что повышенная геомагнитная активность продлится вплоть до 10 ноября, и над горизонтом Чехии и Словакии могут периодически появляться новые вспышки. Вероятно, они будут видны только на фотографиях, говорит фотограф Петр Горалек, который давно занимается съемкой полярных сияний.

Специалисты утверждают, что наблюдать полярное сияние лучше всего с открытым горизонтом в северном направлении, предпочтительно в горах или других местах, где небо темное. В скандинавских странах полярные сияния видны по всему небу, но в Чехии они появляются низко над северным горизонтом, поэтому неопытный наблюдатель может принять их за свечение далекого города.

В этом году в Чехии полярные сияния можно было наблюдать в феврале-апреле, когда они появились во многих местах и были хорошо видны даже из крупных городов, но и тогда облака иногда мешали наблюдениям. Свечения были не только красными и зелеными, но и имели оттенки розового.