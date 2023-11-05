В Чехии выбрали главную рождественскую елку. Когда ее можно будет увидеть?
6 ноября 2023
10:30
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Ель на рождественском рынке на Староместской площади в Праге в этом году будет родом из Либерецкого края. Огни на елке зажгут в субботу, 2 декабря. В этот же день в Чехии начнут работать рождественские ярмарки.
На частном земельном участке вблизи деревни Мимонь растет 56-летняя ель высотой около 27 м, которую владелец участка выставил на конкурс, опасаясь, что она может упасть на его дом. Специалисты должны срубить дерево в субботу, 25 ноября.
«Она отвечает всем параметрам, и я верю, что во время Адвента она сделает прекрасное предрождественское время в центре Праги еще более приятным», — сказал мэр чешской столицы Богуслав Свобода.
Организатор ярмарки, компания Taiko, уже в третий раз проводила конкурс «Поиск дерева». Заинтересованные лица присылали свои подсказки со всей страны. Большинство подсказок поступило из Либерецкого края. Победитель получит денежный приз в размере 10 000 крон. Для рынка на Вацлавской площади организаторы привезут живую елку из Краловеградецкого края.
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