Как будет работать почтовый сервис Zásilkovna в это рождество

Zásilkovna имеет самую широкую сеть среди всех перевозчиков в Чехии

Zásilkovna опирается на самую густую сеть пунктов выдачи и боксов, которых в Чехии почти 9 000, а вся группа Packeta имеет почти 15 000 пунктов выдачи. Важным инструментом управления предрождественскими покупками являются набирающие популярность Z-Box — автоматические боксы для выдачи. В настоящее время служба доставки располагает более чем 3 500 Z-Box, а Packeta — почти 6 000. Общая пропускная способность сети составляет до 1,4 млн посылок в день, при этом только по адресам водители доставляют до 70 000 посылок в день. Каждое второе отправление сортируется на складах с помощью роботов или автоматизированной техники. Клиенты также могут воспользоваться мобильным приложением Zásilkovna, которое уже скачали почти 8 000 000 человек.



Современные склады, более 1 000 временных работников в сезон

Служба доставки и вся группа компаний Packeta располагают широкой сетью из 47 современных складов. Все склады были модернизированы в этом году и имеют общую площадь почти 112 000 м². Склады в Чехии будут открыты до 23 декабря, а некоторые из них будут работать и в канун Рождества. В связи с очередным рекордным сезоном компания Zásilkova наняла более 1 000 временных работников в качестве операторов складов и центров обслуживания клиентов.



Некоторые склады будут работать и в канун Рождества

Как и в предыдущие годы, склады будут работать по выходным дням с 11 ноября. Депо в Рудне, Пльзене, Усти-над-Лабем, Карловых Варах, Чешске-Будеевице, Градце-Кралове и Оломоуце будут открыты и в субботу, 23 декабря. Если покупатели заказывают подарки в последний момент, Zásilkovna рекомендует выбрать в качестве пункта выдачи один из стратегических складов, которые будут работать и в канун Рождества. В частности, речь идет о складах в Праге-Штербоголы, Голубице-у-Брна или Йиглаве. Они будут работать до 12:00 24 декабря.



Обслуживание клиентов также по субботам, сокращение времени хранения

Клиентская служба Zásilkovna также будет работать в рождественском режиме: с 11 ноября центр обслуживания клиентов будет открыт по будням с 8:00 до 19:00, с 25 ноября он также будет доступен по субботам до 16 декабря с 8:00 до 16:30. В остальное время помощь клиентам в решении вопросов будет оказывать чат-бот или голосовой робот.



В преддверии Рождества, как и в предыдущие годы, время хранения отправлений будет сокращено. Это делается для того, чтобы торговые точки могли справиться с растущим объемом посылок и хватило места для всех подарков. Впрочем, срок хранения можно легко продлить.