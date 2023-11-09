«Сделайте уже что-нибудь!» — просят правительство недовольные жители Чехии
10 ноября 2023
07:00
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Настроения в обществе приближаются к уровню всеобщего недовольства, достигнутого весной 2013 года, за несколько месяцев до отставки правительства Петра Нечаса. Об этом свидетельствуют результаты осеннего опроса CVVM, входящего в состав Академии наук.
Академики хотели узнать у граждан, насколько срочно необходимо решать те или иные проблемы. 71% граждан считает «очень срочным» решение проблемы проседания государственных финансов, 63% — обеспечение достаточного количества энергоресурсов, 57% обеспокоены проблемой иммигрантов. Основные параметры общественной жизни также должны измениться «очень срочно». Для 62% необходимо вмешательство в социальную сферу, для 59% — улучшение функционирования экономики и политической ситуации.
«Люди обеспокоены тем, что их ждет в будущем, будь то высокие цены на энергоносители или социальное обеспечение, и это выливается в общие требования к политике и политической системе», — резюмирует выводы автор опроса Милан Тучек.
«Актуальность проблем резко возросла со времени последнего опроса в 2021 году», — добавляет академик. О необходимости быстрых действий заявили на 10–20% больше людей, чем в прошлом году, в важных областях, а в энергетике — даже на треть.
Последний раз подобное беспокойство CVVM фиксировал в 2013 году, когда в Чехии, как и сегодня, за плечами было несколько лет кризиса. 2013 год отличается от нынешнего тем, что поводом для недовольства, помимо экономических трудностей и дефицита государственного бюджета, стали другие проблемы, а именно опасения по поводу безработицы и высокого уровня коррупции. Сегодня для большинства населения это не является основной проблемой.
Потеря доверия
Доцент Тучек отмечает, что срочность требований к политикам не связана напрямую с доверием к правительству Петра Фиалы. Озабоченность обычно разделяют сторонники как правительственных, так и оппозиционных партий, и существенная разница наблюдается только в требовании социального обеспечения, которое чаще выдвигают оппозиционно настроенные избиратели. Однако, по мнению академика, недовольство усилилось в связи с принятием пакета мер жесткой экономии. Хотя он напрямую не угрожает доходам ни одной из социальных групп, люди опасаются, что их существующие страхи будут реализованы в результате сокращений.
В то же время другой опрос CVVM показывает, что популярность членов правительства с момента его формирования два года назад также упала, причем почти так же сильно, как в дни, предшествовавшие падению кабинета Нечаса. В 2013 году доверие к любому министру было ниже 20%, за исключением главы дипломатии Карела Шварценберга, получившего поддержку в ходе президентской кампании.
До этого года ни один из министров правительства не имел столь же плохих показателей в опросах CVVM. На этот раз только Иван Бартош, министр регионального развития от Пиратской партии, с трудом удержался на уровне выше 20%.
По мнению Милана Тучека, снижение популярности правительства связано также с ожиданиями, которые сторонники правящих партий возлагали на него в ходе кампании по подготовке к последним парламентским выборам.
«Еще два года назад люди связывали все трудности с последствиями пандемии, и поэтому после выборов 2021 года ожидалось, что ситуация изменится к лучшему. Однако этого не произошло, скорее наоборот», — считает эксперт.
«Еще два года назад люди связывали все трудности с последствиями пандемии, и поэтому после выборов 2021 года ожидалось, что ситуация изменится к лучшему. Однако этого не произошло, скорее наоборот», — считает эксперт.
Снижение популярности министров не означает, что повторится сценарий 2013 года. Кабинеты социал-демократов Милоша Земана в конце 1999 года и Станислава Гросса пять лет спустя имели почти такие же проблемы с общественным доверием, что и правительства Нечаса и Фиалы, но правящим политикам удалось вернуть избирателей перед выборами. Земан начал работу своего кабинета, заменив за несколько месяцев восемь министров.
Более того, в пользу Петра Фиалы говорит тот факт, что популярность правительства в целом достигала в сентябре не менее 25%. Для сравнения, весной 2013 года кабинету Петра Нечаса доверяли лишь 15% чехов.
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