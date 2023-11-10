Создатель нашумевшей нелегальной системы трудоустройства отмечает свое 75-летие

Он стал известен как «духовный отец» так называемой шварцсистемы — трудоустройства людей по самозанятости для классического зависимого трудоустройства — запрещенной впоследствии практики, при которой предприниматели лишали государство обязательных сборов.



В 1999 году за неуплату налогов, взносов на социальное и медицинское страхование и государственную политику занятости он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы. Он был освобожден после отбытия половины срока.



Мирослав Шварц также был одним из первых чешских бизнесменов, инвестировавших в футбол высших достижений. За несколько лет ему удалось вывести никому не известный футбольный клуб из Бенешова в первую лигу. Сегодня он живет в уединении и с 2008 года находится на пенсии.