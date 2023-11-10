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Создатель нашумевшей нелегальной системы трудоустройства отмечает свое 75-летие

Анастасия Князева
10 ноября 2023
15:00
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Мирославу Шварцу, бывшему влиятельному предпринимателю-строителю из Бенеша, 10 ноября исполняется 75 лет. Этот опытный плотник начал свой бизнес накануне ноября 1989 года, когда при национальных комитетах было разрешено заниматься малым бизнесом.
Он стал известен как «духовный отец» так называемой шварцсистемы — трудоустройства людей по самозанятости для классического зависимого трудоустройства — запрещенной впоследствии практики, при которой предприниматели лишали государство обязательных сборов. 
 
В 1999 году за неуплату налогов, взносов на социальное и медицинское страхование и государственную политику занятости он был приговорен к 18 месяцам лишения свободы. Он был освобожден после отбытия половины срока. 
 
Мирослав Шварц также был одним из первых чешских бизнесменов, инвестировавших в футбол высших достижений. За несколько лет ему удалось вывести никому не известный футбольный клуб из Бенешова в первую лигу. Сегодня он живет в уединении и с 2008 года находится на пенсии.
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