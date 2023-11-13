Позор чешской бюрократии? На подготовку дороги к строительству ушло 27 лет

NKÚ провело аудит использования государственных средств и средств ЕС на строительство D35, соединяющей Градец-Кралове и Оломоуц. «NKÚ проверило, в частности, период с 2017 по май 2023 года, детально изучило процесс подготовки 14 участков автомагистрали и обнаружило факты, которые значительно снижают эффективность и экономичность расходования средств», — заявила Хана Кадечкова, пресс-секретарь ведомства.

По мнению аудиторов, расходы увеличиваются из-за задержек в строительстве. «Например, шестилетняя задержка строительства участка автомагистрали между Опатовице-над-Лабем и Опатовцем приведет к удорожанию строительства на 7,6 млрд крон», — сказала представительница NKÚ. По ее словам, первоначально строительство этого участка должно было завершиться в 2021 году и стоить 31,1 млрд крон, а теперь ожидается, что оно будет завершено в 2027 году и обойдется в 38,7 млрд крон. «В реальном выражении, с учетом инфляции, стоимость строительства не завышена», — заявил Ян Рыдл, пресс-секретарь Дирекции дорог и автомагистралей (ŘSD), в пресс-релизе по итогам проверки. По его словам, заключение, содержащееся в отчете, свидетельствует о том, что с использованием средств на строительство все было в порядке.

«Несмотря на то, что работы по строительству D35 начались еще в 1970-х годах, по данным Управления автомобильных дорог и магистралей, ввод в эксплуатацию всей протяженности ожидается не ранее 2030 года. Таким образом, общее время строительства 210-километровой автомагистрали превысит 50 лет», — сказала Кадечкова. На 14 обследованных участках автострады подготовка к строительству — от выдачи заключения по оценке воздействия на окружающую среду (EIA) до получения разрешения на строительство — заняла в среднем 12 лет. «Например, на участке Кржелов — Славонин протяженностью 3,3 км подготовка к строительству заняла 27 лет», — сказала представитель аудиторов.

«Причиной столь длительной процедуры планирования было в основном то, что Управление регионального развития представило в строительный орган неполный пакет документов. Процедуры также затягивались из-за подачи сторонами возражений и апелляций», — добавила она.

В Министерстве транспорта подтвердили, что строительство D35 не соответствует первоначальному графику и планам предыдущих правительств. «Мы можем согласиться с выводом, что из-за изменений в подготовке и задержек стоимость строительства увеличивается, хотя следует отметить, что со временем не только растут цены, но и снижается ценность денег из-за инфляции», — заявил в пресс-релизе пресс-секретарь министерства Франтишек Емелька. Однако, по его словам, министерство не согласно с выводомо том, что строительство автомагистрали постоянно откладывается. «В 2024 году начнется самое масштабное строительство автомагистрали D35. В частности, будут построены еще шесть участков магистрали протяженностью 35,7 км», — сказал он. В 2025 году будут построены оставшиеся 52,7 км, а полностью строительство D35 будет завершено в 2029 году.

По данным ŘSD, современная подготовка к строительству автомагистрали могла начаться только в 2014–2015 годах после утверждения актуализации Принципов территориального развития Пардубицкого края и получения положительного заключения EIA в результате многолетнего процесса. «Только примерно в 2015 году мы смогли начать активную подготовку этой дороги, и за восемь лет нам удалось подготовить важнейшие участки. В период с 2023 по 2025 год мы построим практически всю автомагистраль D35», — сказал Рыдл, пресс-секретарь ŘSD. В Министерстве транспорта также отметили, что строительство дорог будет упрощено и ускорено благодаря принятому Палатой представителей закону об ускорении строительства стратегически важных объектов инфраструктуры.