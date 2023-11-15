Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
Чехия продлит проверки на дорогах со Словакией из-за мигрантов
16 ноября 2023
11:30
195
Министр внутренних дел Вит Ракушан на ближайшем заседании кабинета министров предложит продлить срок проверки на границе со Словакией. Предварительный срок — 5 декабря, но его могут пересмотреть на заседании кабинета, сообщил министр журналистам после встречи с президентом Петром Павелом. По словам министра, это необходимая реакция на то, что соседние страны, в том числе Германия, продолжат контроль в связи с наплывом мигрантов.
Германия продлила до 4 декабря проверки на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией. Согласно последнему на данный момент решению правительства, чешский пограничный контроль на словацкой границе должен был закончиться 22 ноября.
Ракушан заявил, что если другие страны продлевают проверки, то Чехия не может позволить себе не сделать то же самое. «Я вынесу вопрос о продлении на рассмотрение следующего заседания правительства, мы еще будем спорить о сроках. Пока предлагается срок до 5 декабря, но он может измениться», — сказал министр.
Чехия в координации с Польшей начала выборочные проверки на границе со Словакией 4 октября, первоначально на 10 дней. Впоследствии они были продлены. Германия возобновила контроль на границе с Чехией, Польшей и Швейцарией 16 октября, а контроль с Австрией, который уже действовал в 2015 году, продлен еще на шесть месяцев.
На чешско-словацкой границе контроль повторяется через год, в прошлом году Чехия ввела его в конце сентября в связи с наплывом мигрантов, и он продлился до начала февраля. Чешские власти подчеркивают, что ситуация в этом году значительно лучше, чем год назад, и выборочные проверки носят в основном профилактический характер, чтобы предотвратить перемещение миграционных потоков в Чехию после аналогичных действий соседних стран.
С начала проведения выборочных проверок на границе со Словакией сотрудники полиции выявили 1 141 человека, пытавшегося бежать в другие страны ЕС через чешскую территорию. Кроме того, они задержали 54 контрабандиста.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16 НОЯБРЯ 2023
13:00
47
16 НОЯБРЯ 2023
10:00
485
15 НОЯБРЯ 2023
21:00
996
15 НОЯБРЯ 2023
20:00
1145
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.