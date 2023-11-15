Чехия продлит проверки на дорогах со Словакией из-за мигрантов

Германия продлила до 4 декабря проверки на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией. Согласно последнему на данный момент решению правительства, чешский пограничный контроль на словацкой границе должен был закончиться 22 ноября.

Ракушан заявил, что если другие страны продлевают проверки, то Чехия не может позволить себе не сделать то же самое. «Я вынесу вопрос о продлении на рассмотрение следующего заседания правительства, мы еще будем спорить о сроках. Пока предлагается срок до 5 декабря, но он может измениться», — сказал министр.

Чехия в координации с Польшей начала выборочные проверки на границе со Словакией 4 октября, первоначально на 10 дней. Впоследствии они были продлены. Германия возобновила контроль на границе с Чехией, Польшей и Швейцарией 16 октября, а контроль с Австрией, который уже действовал в 2015 году, продлен еще на шесть месяцев.

На чешско-словацкой границе контроль повторяется через год, в прошлом году Чехия ввела его в конце сентября в связи с наплывом мигрантов, и он продлился до начала февраля. Чешские власти подчеркивают, что ситуация в этом году значительно лучше, чем год назад, и выборочные проверки носят в основном профилактический характер, чтобы предотвратить перемещение миграционных потоков в Чехию после аналогичных действий соседних стран.

С начала проведения выборочных проверок на границе со Словакией сотрудники полиции выявили 1 141 человека, пытавшегося бежать в другие страны ЕС через чешскую территорию. Кроме того, они задержали 54 контрабандиста.