В Чехии политики использовали шифры для взяток: две сливовицы = 200 тысяч

Более двух лет детективы Национального центра по борьбе с организованной преступностью отслеживали, как заключаются контракты в сфере транспорта в Оломоуцком регионе и как распределяются миллионные взятки.





По данным полиции, в группу входили не только представители строительных компаний, но и влиятельный бизнесмен и лоббист Роберт Кноблох и заместитель губернатора Михал Заха (оба — ODS).





В постановлении о возбуждении уголовного дела, которое удалось получить Seznam Zprávy, следователи утверждают, что Заха получил 400 000 крон в качестве взятки в связи с контрактом на ремонт дороги между Унчовице и Литовле стоимостью более 87 млн крон.





«Я много выпил»





Первую половину — по документам полицейских — Заха должен был забрать в марте этого года у обвиняемого представителя строительной компании PORR. Вторая часть должна была быть передана ему непосредственно Кноблохом. По данным полиции, 200 000 крон были переданы Кноблоху сотрудником компании PORR месяц спустя.





«Он дал мне две сливовицы, так что если что, приезжай», — сказал Кноблох, как следует из прослушки. В ответ Заха спросил, может лучше на следующую неделю. «Я уже много выпил, может уже хватит», — продолжил Заха в интервью. «Не думаю, что ты когда-нибудь с этим справишься», — ответил Кноблох.





Однако, по данным полиции, Кноблох, оказавшийся под стражей после предъявления обвинения, и Заха обсуждали не алкоголь, а взятку в 200 000 крон. Ни Филипп Зайферт, ни Властимил Немец, адвокаты, представляющие интересы Захи и Кноблоха, пока не ответили на вопросы журналистов о деньгах.





По этому делу полиция привлекает к ответственности в общей сложности тринадцать человек. По словам главного прокурора Оломоуца Радима Драгуна, большинство из них признались в преступной деятельности после предъявления им обвинения в ходе допроса в полицейском участке.





Детективы, говорится в обвинительном заключении, получили доказательства влияния на десять конкретных транспортных контрактов Оломоуцкого края. В постановлении утверждается, что группа должна была получить от них взятки на сумму более 46 млн крон. Однако часть денег не была передана, поскольку в дело вмешалась полиция, арестовавшая тринадцать человек и предъявившая им обвинения.





По данным полиции, больше всего — не менее 20 млн крон — они должны были получить от контракта на ремонт дороги на участке Костелец-на-Хане — Лешаны — Здетин. Однако в данном случае деньги так и не были переданы, поскольку сыщики задержали и предъявили обвинения членам группы.





Обвинение строится в основном на перехваченных разговорах. Судя по всему, полиция следила не только за телефонными переговорами обвиняемых, но и за рядом встреч. Прослушка была установлена, например, в офисе строительной компании PORR. По мнению полиции, два бывших сотрудника этой компании, которые сейчас являются обвиняемыми, сознательно действовали против ее интересов.





«Золотая жила»





«Они не только использовали компанию PORR для реализации своих частных интересов, но фактически она стала для них „золотой жилой“, поскольку через выставление счетов они могли финансировать практически все, что угодно, за счет денег своего работодателя — речь идет о миллионах», — пишет полиция в своем отчете.





Преследуемая группа не поддавалась обнаружению. Отдельные члены группы общались друг с другом с помощью зашифрованных приложений, убирали мобильные телефоны перед встречами или использовали технологии глушения сигнала.





«Из результатов расследования следует, что Михал Заха действительно очень осторожен — он принципиально отказывается от приглашений на мероприятия, которые могут его скомпрометировать, не хочет, чтобы его видели с представителями конкурентов, а лучше встречается с ними по возможности в местах, где это не вызывает подозрений и где они могут уединиться», — говорится в документе полиции, который также цитирует Deník N.





По мнению следователей, роль Михала Заха заключалась в том, что с должности заместителя губернатора по транспорту он следил за тем, чтобы Оломоуцкий край выделял средства на отдельные государственные контракты. «С самого начала он действовал исключительно из корыстных побуждений, с целью получения финансовой выгоды для себя и других членов организованной преступной группы», — пишет полиция.





После предъявления обвинений Заха подал в отставку со своего поста. Как и Кноблох, он также покинул ODS.





Члены группы, как рассказали следователи, не только давали денежные взятки, но и, например, оплатили двум строительным компаниям новые мобильные телефоны на сумму около 80 000 крон для бывшего руководителя Дорожного управления Оломоуцкого края.





В другом случае сотрудник PORR оплатил отдых для других членов группы в четырехзвездочном отеле La Fiorita у озера Гарда в Италии.