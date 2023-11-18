Синоптики предупредили о гололедице в Чехии

"С запада ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь, который может местами временно замерзнуть на холодной поверхности и образовать слабый гололед", - сообщили метеорологи, указавшие на ожидаемый сценарий погоды еще в пятницу.





Предупреждение будет действовать с полуночи для отдельных районов Центральной Чехии, Южной Чехии, Пльзенского, Карловарского и Устьинского регионов. В утренние часы оно будет распространено на регион Высочина, части регионов Либерец, Градец Кралове, Пардубице, Южная Моравия, Злин и Моравия-Силезия.





"Наибольшая вероятность выпадения осадков в виде заморозков существует в горах и в отдельных случаях в низинах", - говорится в предупреждении Чешского гидрометеорологического управления, которое будет действовать до 15.00 воскресенья.





По прогнозам метеорологов, в воскресенье в течение дня должно начаться потепление с запада, и днем в Чехии ожидается температура от 7 до 12 °C. На северо-востоке Чехии, в Моравии и Силезии температура составит от 1 до 6 °C.