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Синоптики предупредили о гололедице в Чехии
18 ноября 2023
17:00
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В Чехии в воскресенье, 19 ноября, будет сильный гололед. Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что осадки, которые замерзнут на поверхности, появятся сначала в западной половине страны в ночь на воскресенье и в течение дня распространятся на большую часть территории республики.
"С запада ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь, который может местами временно замерзнуть на холодной поверхности и образовать слабый гололед", - сообщили метеорологи, указавшие на ожидаемый сценарий погоды еще в пятницу.
Предупреждение будет действовать с полуночи для отдельных районов Центральной Чехии, Южной Чехии, Пльзенского, Карловарского и Устьинского регионов. В утренние часы оно будет распространено на регион Высочина, части регионов Либерец, Градец Кралове, Пардубице, Южная Моравия, Злин и Моравия-Силезия.
"Наибольшая вероятность выпадения осадков в виде заморозков существует в горах и в отдельных случаях в низинах", - говорится в предупреждении Чешского гидрометеорологического управления, которое будет действовать до 15.00 воскресенья.
По прогнозам метеорологов, в воскресенье в течение дня должно начаться потепление с запада, и днем в Чехии ожидается температура от 7 до 12 °C. На северо-востоке Чехии, в Моравии и Силезии температура составит от 1 до 6 °C.
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