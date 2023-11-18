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Остравский зоопарк приступил к разведению редкой совинолицой мартышки

Новости 420on
20 ноября 2023
07:00
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В Остравском зоопарке началось размножение редкого вида приматов — совинолицой мартышки. Пара этих африканских обезьян, которые водятся только на очень небольшой территории, появилась в зоопарке в конце октября. Остравский зоопарк хочет присоединиться к небольшому числу учреждений, где разводят этих животных.
«Эти обезьяны редки как в природе, так и в зоопарках — всего 25 особей содержатся в десяти учреждениях, в основном европейских, но размножаются они только в трех из них. Поэтому остравские селекционеры будут прилагать все усилия, чтобы увеличить популяцию, находящуюся под опекой человека», — заявила Шарака Новакова, пресс-секретарь зоопарка.
 
Совинолицая мартышка (Cercopithecus hamlyni) обитает в густых зарослях бамбука в Демократической Республике Конго. Этот вид питается почти исключительно бамбуком. «Он занесен в международную Красную книгу угрожаемых видов как уязвимый вид», — поясняет зоолог Павла Славицкова.
 
«Самку мы получили из зоопарка Ла Пальмира во Франции, а самца — из Лейпцигского зоопарка. Их разместили в старом павильоне для приматов. Он закрыт для посетителей, но обезьяны имеют возможность выходить в открытый вольер, где люди могут наблюдать за ними», — добавила Славичкова.
 
Самец значительно крупнее самки, и оба они одинакового цвета — спины у них оливково-серые, а остальные части тела темные. Сначала они были разделены между собой, но теперь воссоединились. Смотрители надеются, что они приобретут опыт разведения нового вида животных и что в будущем эта пара укрепит популяцию успешно выращенным потомством, сказала Новакова.
 
зоопарк Чехия животные

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