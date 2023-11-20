Специальный фонд возместит ущерб от климатических изменений в бедных странах

С развитием и прогрессом пришло богатство. Но промышленность, транспорт и другие сегменты человеческой деятельности не всегда идут рука об руку с биоразнообразием и чистым воздухом на планете Земля. Еще одной проблемой является повышение температуры. Бедные страны, как правило, меньше других виноваты в климатическом кризисе, но на них зачастую ложится основная тяжесть его последствий, будь то длительные засухи или масштабные наводнения. Именно поэтому предполагается создать новый фонд компенсации ущерба от климатических изменений, в который развитые страны будут вносить средства для развивающихся. В прошлом году на климатической конференции COP27 в Египте страны — члены ООН сделали первые шаги в этом направлении, и уже через месяц ожидается утверждение конкретной формы фонда.



Хотя о так называемом фонде потерь и ущерба говорили уже давно, он был создан только в прошлом году. С тех пор условия его формирование уточнялись в течение года. Всего состоялось пять встреч, на которых представители стран договорились, кто именно будет делать взносы в фонд и какой институт будет его курировать. Последняя встреча, состоявшаяся в позапрошлую субботу в Абу-Даби, увенчалась успехом. Результатом стало достижение договоренности по ключевым мерам.



«Решение детализирует правила управления фондом, который призван помочь развивающимся странам, особенно уязвимым к неблагоприятным последствиям изменения климата, и реагировать на связанные с ним экономические и неэкономические потери и ущерб, включая погодные явления и медленно наступающие события», — пояснила CzechCrunch Люция Ешаткова, пресс-секретарь Министерства окружающей среды. Финансирование будет направлено, например, на устранение все более интенсивных засух, наводнений, пожаров и других последствий глобального изменения климата.



Однако до сих пор не решен ряд вопросов. Во-первых, кто будет обслуживать фонд в долгосрочной перспективе, чтобы он был независимым. Временным администратором должен стать Всемирный банк, к чему и пришли участники встречи в Абу-Даби. Однако ряд развивающихся стран изначально возражали против этого, ссылаясь на то, что Всемирный банк до сих пор был слишком негибким и, например, медленно реагировал на прошлогодние наводнения в Пакистане.



По данным британской газеты The Guardian, также не была определена фиксированная сумма, которую должен выплачивать фонд. Однако страны, наиболее пострадавшие от климатического кризиса, надеются в течение нескольких лет достичь суммы в сотни миллиардов долларов.



План будет утвержден на следующей климатической конференции COP28, которая пройдет в Дубае в конце ноября — начале декабря. Если некоторые страны-участницы не захотят его поддержать, то переговоры могут быть возобновлены: США не избежали критики в ходе продолжающихся уже год дебатов. Однако, как сообщает The Guardian, соглашение с Абу-Даби означает, что фонд, скорее всего, будет одобрен.



Уступки с обеих сторон

«Развивающиеся страны пошли на ключевые уступки, например, согласились с тем, что фонд может временно управляться Всемирным банком. А развитые страны согласились с формулировкой, предполагающей, что они должны быть основными донорами фонда, в то время как другие страны смогут вносить взносы на добровольной основе», — пишет британская газета. Основными донорами фонда будут США, Европейский союз и Великобритания. В связи с этим возникает вопрос о том, что, например, Китай или Индия не относятся к развитым странам, но являются одними из крупнейших экономик мира. «В то же время фонд должен иметь возможность принимать взносы из самых разных источников», — сказала Ешаткова. Она имеет в виду, например, филантропию.



Фонд будет управляться и контролироваться попечительским советом, который также будет отвечать за стратегическое направление деятельности организации. Совет будет состоять из 26 членов и сможет принимать решения о выделении небольших грантов отдельным сообществам.



Финансирование ущерба в развивающихся странах было одним из главных вопросов на прошлогодней конференции ООН по климату в Египте, отсюда и подзаголовок «Африка». «Борьба с изменением климата — это не только внутренние меры, развитые страны должны взять на себя финансовую ответственность за свою историческую и нынешнюю роль в климатическом кризисе и помочь этим странам», — заявил в прошлогоднем интервью Ян Дусик, в то время заместитель министра охраны окружающей среды, ставший в мае этого года уполномоченным Чехии по представительству на международных переговорах по изменению климата.



Однако дискуссия о финансировании борьбы с последствиями изменения климата в более бедных странах ведется уже давно. В 2020 году Рамочная конвенция ООН об изменении климата предусматривала, что с этого года стороны будут предоставлять развивающимся странам по 100 млрд долларов в год. Пока этого не произошло. «Мы как Европейский союз выполняем свои обязательства, теперь мы попытаемся повлиять на другие развитые страны, потому что в следующем году нам действительно необходимо обеспечить полную сумму», — заявил Дусик в прошлом году. Министерство охраны окружающей среды добавляет, что эта цель в 100 млрд долларов должна быть достигнута к концу текущего года.



В прошлом году в Египте среди наиболее активно высказывавшихся стран были и те, которые больше других борются с последствиями кризиса. Так, представители Пакистана, пострадавшего в то время от разрушительных наводнений, заявили, что фонд — это не благотворительность, а инвестиции в общее будущее. Приветствовали создание фонда и представители Мальдивских островов, которым, как и другим островным государствам, угрожает повышение уровня моря и океана.