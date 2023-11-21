Метеорологи в Чехии предупредили о гололеде

«В ночь на среду и утром 22 ноября при понижении температуры ниже нуля на мокрых дорогах, особенно на севере и северо-востоке территории, будет местами образовываться лед или иней», — предупреждают метеорологи в социальной сети X.

В Чехии предупреждение распространяется на восточную половину Либерецкого края и прилегающие районы Краловеградецкого края. Предупреждение также действует для областей Шумперско, Есеники и большей части Моравско-Силезского края.

По данным метеорологов, существует риск затруднения движения и рост числа аварий на грунтовых дорогах. Поэтому водителям следует проявлять повышенное внимание.

Но и пешеходам стоит быть осторожными, чтобы не поскользнуться. Метеорологи советуют пожилым и маломобильным людям ограничить прогулки.

Согласно прогнозу, во вторник местами в Чехии должен пройти небольшой дождь, а в горах — снег. На севере и северо-западе существует риск снега или смешанных осадков на более низких высотах.

По данным Чешской национальной метеорологической службы, самые низкие ночные температуры составят от +2 до -2 градусов Цельсия, а на севере и северо-востоке Чехии опустятся до -4 градусов.