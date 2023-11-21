Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Метеорологи в Чехии предупредили о гололеде

Новости 420on
21 ноября 2023
22:00
302
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупреждает, что ночью и утром 22 ноября существует опасность гололеда или заморозков. В основном это касается севера и северо-востока Чешской Республики. Метеорологи предупреждают, что погода может осложнить движение транспорта, но и пешеходам следует быть осторожными.
«В ночь на среду и утром 22 ноября при понижении температуры ниже нуля на мокрых дорогах, особенно на севере и северо-востоке территории, будет местами образовываться лед или иней», — предупреждают метеорологи в социальной сети X.
 
В Чехии предупреждение распространяется на восточную половину Либерецкого края и прилегающие районы Краловеградецкого края. Предупреждение также действует для областей Шумперско, Есеники и большей части Моравско-Силезского края.
 
По данным метеорологов, существует риск затруднения движения и рост числа аварий на грунтовых дорогах. Поэтому водителям следует проявлять повышенное внимание.
 
Но и пешеходам стоит быть осторожными, чтобы не поскользнуться. Метеорологи советуют пожилым и маломобильным людям ограничить прогулки.
 
Согласно прогнозу, во вторник местами в Чехии должен пройти небольшой дождь, а в горах — снег. На севере и северо-западе существует риск снега или смешанных осадков на более низких высотах.
 
По данным Чешской национальной метеорологической службы, самые низкие ночные температуры составят от +2 до -2 градусов Цельсия, а на севере и северо-востоке Чехии опустятся до -4 градусов.
погода Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21 НОЯБРЯ 2023
23:00
123
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЕВРОСОЮЗУ ОГРАНИЧИТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ В ШЕНГЕНЕ
21 НОЯБРЯ 2023
21:30
390
ОБЩЕСТВО
«ОТАПЛИВАТЬ ДО ДУХОТЫ» ОБХОДИТСЯ ОЧЕНЬ ДОРОГО. ГРЕТЬ КОРИДОР СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
21 НОЯБРЯ 2023
18:30
368
ЭКОНОМИКА
СКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ ИМЕЮТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИНФЛЯЦИЕЙ
21 НОЯБРЯ 2023
16:30
260
ОБЩЕСТВО
СТРАХОВЩИКИ В ЭТОМ ГОДУ ВЫПЛАТЯТ БОЛЬШЕ КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ АВТО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
23:00
Чехия предлагает Евросоюзу ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгене
21:30
«Отапливать до духоты» обходится очень дорого. Греть коридор совсем не обязательно
20:30
Грядет массовое ограничение финансовых бонусов для сотрудников в Чехии
19:30
Компании вынуждают сотрудников, работающих по договору, оформлять самозанятость
18:30
Сколько жителей Чехии имеют задолженности в связи с инфляцией
18:04
10 фактов о государственном медстраховании для самозанятых в Чехии
17:30
Разыскиваются сотрудники на подработку. Почта и другие службы доставки готовятся к Рождеству
16:30
Страховщики в этом году выплатят больше компенсаций по обязательному страхованию авто
15:30
ТАБЛИЦА: Как подорожали основные продукты питания в ноябрьских акциях?
14:30
Парижская улица в Праге вновь вошла в число 20 самых дорогих улиц мира