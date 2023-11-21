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Метеорологи в Чехии предупредили о гололеде
21 ноября 2023
22:00
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Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупреждает, что ночью и утром 22 ноября существует опасность гололеда или заморозков. В основном это касается севера и северо-востока Чешской Республики. Метеорологи предупреждают, что погода может осложнить движение транспорта, но и пешеходам следует быть осторожными.
«В ночь на среду и утром 22 ноября при понижении температуры ниже нуля на мокрых дорогах, особенно на севере и северо-востоке территории, будет местами образовываться лед или иней», — предупреждают метеорологи в социальной сети X.
В Чехии предупреждение распространяется на восточную половину Либерецкого края и прилегающие районы Краловеградецкого края. Предупреждение также действует для областей Шумперско, Есеники и большей части Моравско-Силезского края.
По данным метеорологов, существует риск затруднения движения и рост числа аварий на грунтовых дорогах. Поэтому водителям следует проявлять повышенное внимание.
Но и пешеходам стоит быть осторожными, чтобы не поскользнуться. Метеорологи советуют пожилым и маломобильным людям ограничить прогулки.
Согласно прогнозу, во вторник местами в Чехии должен пройти небольшой дождь, а в горах — снег. На севере и северо-западе существует риск снега или смешанных осадков на более низких высотах.
По данным Чешской национальной метеорологической службы, самые низкие ночные температуры составят от +2 до -2 градусов Цельсия, а на севере и северо-востоке Чехии опустятся до -4 градусов.
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