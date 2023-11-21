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«Отапливать до духоты» обходится очень дорого. Греть коридор совсем не обязательно

Анастасия Князева
21 ноября 2023
21:30
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Отапливать дом так, чтобы по нему можно было ходить только в нижнем белье, обходится семье в лишнюю тысячу крон в год. Строители напоминают, что такое «отопление» не обязательно. Раньше люди так не делали.
«Даже небольшое снижение температуры в помещении может существенно повлиять на счет. Снижение температуры на один градус позволяет сэкономить около шести процентов энергии. Однако важно отметить, что этот расчет относится ко всему зданию, а не к одной жилой единице», — говорит Петр Валеш из компании JRD, занимающейся строительством.

Кроме того, чрезмерное отопление, по мнению врачей, снижает иммунитет. Ощущение теплового комфорта очень индивидуально и зависит также от того, сидит ли человек дома или передвигается и что-то делает. Кому-то комфортно в толстовке и при 17 градусах в гостиной, а кто-то мерзнет и хочет отогреться хотя бы до 24 градусов.

В каждой комнате своя температура

«Идеальной является разная температура в каждой комнате. В гостиной зимой должно быть около 21-22 градусов Цельсия. В спальнях и детских комнатах можно на три-пять градусов меньше. Ванные комнаты должны быть самыми теплыми, а на кухне можно снизить температуру до 18 градусов, чтобы согреться при приготовлении пищи или выпечки», — советует финский застройщик YIT на своем сайте.

Практически нет необходимости отапливать прихожую, которая обычно является лишь проходом в другие комнаты. «Здесь можно обойтись всего 10-15 градусами тепла, — утверждает YIT.
Разумная температура зависит от того, что человек делает. «Если вы лежите перед телевизором, вам может быть холодно даже при 22 градусах. И наоборот, при активной уборке вы будете потеть уже при 18 градусах», — резюмирует YIT.

Как установить термостат? Для большинства людей идеальным является значение 19-23 градуса днем и 16-18 ночью. Большая ошибка — «замуровывать» радиатор вещами. «Если радиатор затенен мебелью или шторами, тепло не может циркулировать по комнате», — напоминает Валес. Оставлять белье на радиаторах также является ошибкой с точки зрения отопления.
коммунальные услуги Чехия

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