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Завод под Прагой сменил своего российского владельца. Связь с олигархом осталась
22 ноября 2023
13:30
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Чешская компания Safina, контролируемая российским капиталом, опубликовала имя нового владельца из России. Им стал Сергей Демидов, имеющий доказанные связи с олигархом Виктором Вексельбергом.
В течение четырех месяцев чешская компания Safina указывала в качестве своего владельца человека, который уже умер, — российского бизнесмена и менеджера Александра Окатова. Компания по переработке драгоценных и цветных металлов из поселка Вестец под Прагой не реагировала на то, что этот человек умер в начале лета, а структура собственности в России кардинально изменилась.
Только в последние дни компания признала истинное положение дел, когда в соответствующих чешских документах в качестве нового бенефициарного владельца появился россиянин Сергей Демидов.
«Если суд придет к выводу, что несоответствие должным образом задокументировано или несомненно установлено из открытых источников, он обратится к регистрирующему лицу с требованием устранить или опровергнуть его», — ответил в начале октября Адам Вениг, пресс-секретарь Городского суда Праги.
Safina не сообщила, почему она не сразу зарегистрировала нового владельца в соответствующем реестре, несмотря на многочисленные просьбы.
Руководство предприятия посчитало необходимым подчеркнуть, что и при новом владельце оно никак не затронуто антироссийскими санкциями.
«Наша компания соблюдает все санкционные меры Европейского союза, принятые в форме постановления Европейского парламента и Совета в их консолидированной версии», — ответила на вопросы от имени совета директоров Safina Зузана Нечасова, помощник руководителя компании.
Она также подчеркнула, что индивидуальные санкции их не затрагивают: «Для полноты картины можно также заявить, что (новый) фактический владелец Safina не является политически ангажированным и лицом».
Действительно, новый фактический владелец Сергей Демидов не фигурирует ни в одном санкционном списке. Однако портал Seznam Zprávy описал его как человека, имеющего доказанную связь с Виктором Вексельбергом, российским олигархом, близким к Владимиру Путину, через российские компании «Бригита» и «Оргсинтез Групп».
Виктор Вексельберг контролировал Safina в предыдущие годы. Он исчез из структуры собственности вскоре после того, как попал в санкционный список США. Вместо него в качестве владельца был указан Александр Окатов.
Есть подозрение, что покойный Окатов, официально владевший долей в Safina с 2019 года, лишь прикрывал Вексельберга, который также фигурирует в санкционных списках Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.
Для Safina формальное отсечение от олигарха было важно главным образом для того, чтобы она могла торговать своей продукцией в США. По сей день Вексельберг не фигурирует в санкционных списках ЕС и Чехии.
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