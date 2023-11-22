МВД представило сайт борьбы с дезинформацией, который «не гарантирует правды»





На главной странице сайта есть ссылки на три статьи, каждая длиной около трех строк, содержащие информацию, аналогичную той, что указана на плакате.



В архиве содержится еще 16 коротких статей, датированных февралем — июлем этого года.



«Информация и рекомендации в архивных статьях соответствуют времени их публикации. Оператор сайта не несет ответственности за ущерб, причиненный неверной информацией или советами, полученными читателем на основе статьи, которая в связи с течением времени содержит нормы законодательства, утратившие силу», — предупреждает сайт.



Целью кампании, на которую, согласно контрактам, затрачено до 42 млн чешских крон, является борьба с дезинформацией и донесение достоверных новостей.



Поезда, 150 городов и 3 900 районов



«Согласно нашим весьма актуальным данным и социологическим опросам, 37% жителей Чехии не получают никакой информации из новостных источников, а 50% жителей страны не удовлетворены тем, как государство предоставляет информацию», — пояснил Právo причины кампании министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).

Плакаты октябрьской волны кампании сообщали, например, что «распространение тревожных новостей является преступлением», что «Чехия — восьмая по безопасности страна в мире» или что «российский газовый шантаж закончился».



По словам Мирослава Яшурека, начальника департамента коммуникаций МВД, следующая часть кампании будет проведена после Нового года. Темы пока уточняются в министерстве. «Вам нужна проверенная и реальная информация? Загляните на сайт nenaletet.cz », — гласит плакат МВД. Большего на этом сайте читатель не узнает.На главной странице сайта есть ссылки на три статьи, каждая длиной около трех строк, содержащие информацию, аналогичную той, что указана на плакате.В архиве содержится еще 16 коротких статей, датированных февралем — июлем этого года.«Информация и рекомендации в архивных статьях соответствуют времени их публикации. Оператор сайта не несет ответственности за ущерб, причиненный неверной информацией или советами, полученными читателем на основе статьи, которая в связи с течением времени содержит нормы законодательства, утратившие силу», — предупреждает сайт.Целью кампании, на которую, согласно контрактам, затрачено до 42 млн чешских крон, является борьба с дезинформацией и донесение достоверных новостей.«Согласно нашим весьма актуальным данным и социологическим опросам, 37% жителей Чехии не получают никакой информации из новостных источников, а 50% жителей страны не удовлетворены тем, как государство предоставляет информацию», — пояснил Právo причины кампании министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).Плакаты октябрьской волны кампании сообщали, например, что «распространение тревожных новостей является преступлением», что «Чехия — восьмая по безопасности страна в мире» или что «российский газовый шантаж закончился».По словам Мирослава Яшурека, начальника департамента коммуникаций МВД, следующая часть кампании будет проведена после Нового года. Темы пока уточняются в министерстве.



Как уже сообщало Právo в сентябре, министерство заключило два рамочных соглашения на проведение рекламной кампании на сумму 42 млн чешских крон с компанией Omnimedia. Одно из них на сумму 18 млн крон для размещения плакатов в поездах, а другое на сумму 24 млн крон для размещения плакатов в городах и поселках.



Договор на сумму более 24 млн крон



Однако более дорогой контракт был впоследствии аннулирован и в ноябре заменен рамочным соглашением с компанией Media Age, опять же на сумму более 24 млн чешских крон. Компания должна обеспечить МВД распространение, расклейку, обслуживание и повторную установку плакатов в городах и поселках.



В зависимости от численности населения это должно быть не менее 150 городов и 3 900 мест размещения плакатов. Кампания должна проходить в 14-дневных циклах. Стоимость каждого из них составит 1,4 млн крон.



Как уже сообщало Právo, кампания должна проходить до ноября 2024 года, в том числе во время европейских и региональных выборов.



«Это чисто информационная кампания, у нас нет политиков, нет логотипов. Например, у нас есть информация о том, куда можно обратиться за жилищным пособием, как выглядит ситуация с энергобезопасностью на эту зиму, что кризиса нет. У нас есть сайт для людей, компетентных в онлайн-вопросах», — сказал Ракушан в интервью Právo.