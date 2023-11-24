Самый безопасный вариант хранения денег при покупке квартиры

В любом случае адвокатский депозит — это один из вариантов и, за редким исключением, безопасный. «Адвокат открывает отдельный банковский счет для каждого условного депонирования, который отделяется от его или ее средств. Каждый такой счет должен быть зарегистрирован в Чешской коллегии адвокатов», — говорит Томаш Симек, брокер по недвижимости компании RE/MAX Delux.



Адвокат должен быть застрахован от ущерба. Однако в прошлом уже несколько раз случалось, что он сам присваивал деньги. Тогда в дело вступает полиция, и остается только требовать возмещения ущерба в суде.



Другой вариант — нотариальный депозит. По мнению Давида Ханзла из Next Reality, его преимущества заключаются в возможности юридического обслуживания, сохранности документов и в том, что нотариус застрахован на случай ущерба до определенного предела.



«Однако в случае его смерти может возникнуть задержка с выдачей средств или документов; кроме того, теоретически нотариус также может присвоить эти средства», — говорит он.



Деньги также могут быть переданы на хранение риелтору. «Они просто передают их от покупателя продавцу. Обычно это бесплатно, но нужно доверять агентству недвижимости», — сказал Шимек, добавив, что сам он не рекомендует этот вариант.



По словам Ханзла, в случае банкротства агентства недвижимости возврат внесенных средств может быть минимальным.



Тысячи крон за хранение



Последний вариант — положить деньги на хранение в банк. «Здесь существует наибольшая уверенность в том, что деньги не будут украдены. Риск возникает только при банкротства банка, но и в этом случае вклады застрахованы в пределах установленного законом лимита», — резюмирует Ханзл. Это примерно до 2,5 млн чешских крон.



Большинство банков предлагают услуги по хранению вкладов. В банке Česká spořitelna, например, он называется «Счет безопасности» (Jistotní účet).



«Он всегда открывается покупателем, который вносит деньги. После выполнения условий договора и предоставления соответствующих документов, подтверждающих сделку, мы переводим деньги продавцу. Если условия не выполняются, мы возвращаем деньги покупателю», — сказал пресс-секретарь Филип Грубый.



Обе стороны не могут распоряжаться деньгами до завершения сделки.



Сберегательные банки взимают единовременную комиссию в размере 0,2% от суммы вклада за открытие и ведение счета. Минимальная комиссия составляет 6 000 крон, максимальная — 20 000 крон. Таким образом, если кто-то положит на счет 5 млн на месяц, то заплатит 10 000 крон. Столько же придется заплатить в банке Komerční banka, где продукт называется «Договор об обслуживании покупной цены» (Dohoda o správě kupní ceny), и в банке Banka Creditas.



В Trinity Bank, Creditas и UniCredit Bank эскроу называется «Счет безопасности». «Плата за обслуживание устанавливается индивидуально и составляет от несколько тысяч до нескольких десятков тысяч. Для 5 млн крон это будет несколько тысяч», — говорит Милан Шмид из Trinity Bank.



В UniCredit Bank комиссия за открытие счета составляет 0,3% при минимальном размере 5 000 крон. Если банк сам предоставляет ипотечный кредит, человек заплатит за хранение 15 000 чешских крон.



«В настоящее время комиссия за управление составляет 0,2% от суммы вклада, минимум 5 000 крон. При наличии 5 млн крон клиенты будут платить банку единовременную комиссию в размере 10 000 крон», — говорит Люция Брункликова из Banka Creditas.



Райффайзенбанк предлагает счет, цена за открытие которого устанавливается индивидуально.