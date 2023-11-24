В Киев прибыли главы чешского парламента и Сената. СМИ сообщили о самом массированном ударе российских беспилотников с начала войны

Россияне направили на территорию Украины 75 беспилотных ракет «Шахид», сообщает в субботу утром «Украинская правда» со ссылкой на ВВС Украины. По словам командующего ВВС Украины Николая Олещука, 71 беспилотник был сбит. В результате атаки несколько человек получили ранения, в том числе 11-летняя девочка. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.





По его словам, обломки беспилотников вызвали пожары в нескольких местах, в том числе в жилом доме и детском саду. Ракеты были выпущены из двух районов — Приморско-Ахтарского и Курской области России. Системы ПВО ответили на атаку по меньшей мере в шести областях Украины: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской.





В результате ночных атак без электричества остались 77 жилых домов и 120 учреждений, сообщило министерство энергетики Украины.





Президент Украины Владимир Зеленский напомнил в социальной сети X, что нападение произошло в тот день, когда украинцы отмечают 90 лет со дня голодомора — самой страшной национальной трагедии Украины, в которой от голода погибло несколько миллионов человек.





«Террористическое государство должно быть побеждено и ответить за свои действия», — говорится в сообщении.





Голодомор, как по-украински называется катастрофический голод 1931-1932 гг. на территории нынешней Украины, был искусственно спровоцированным голодом, который, по оценкам историков, унес жизни от 3,5 до 6 млн. украинцев. Он был вызван прежде всего советской конфискацией зерна и скота у местного населения, которое было вынуждено вступать в колхозы.





К этому году 32 страны мира признали Голодомор преднамеренно спровоцированным геноцидом. В прошлом году это сделали также Палата депутатов и Сенат Чехии. Согласно резолюции, принятой в прошлом году парламентом Германии, голод представлял собой «целенаправленное и массовое убийство людей голодом» и был вызван не неурожаем, а политикой Советского Союза под руководством Иосифа Сталина. С 2006 года Украина чтит память жертв голодомора в четвертую субботу ноября, которая в этом году выпадает на 25 ноября.





В субботу утром в Киев прибыли спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова (TOP 09) и председатель Сената Милош Выстрчил (ODS), которые вместе с главами парламентов других европейских стран в рамках однодневного визита встретятся с президентом Владимиром Зеленским и спикером украинского законодательного органа Русланом Стефанчуком. Из соображений безопасности они сразу же с вокзала направились в гостиницу.