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В Киев прибыли главы чешского парламента и Сената. СМИ сообщили о самом массированном ударе российских беспилотников с начала войны
25 ноября 2023
11:30
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В ночь на 25 ноября Россия нанесла масштабный удар по территории Украины с помощью беспилотников. Главной целью был Киев, и, по словам местных властей, это была самая крупная атака беспилотников на город с начала вторжения. Несколько человек получили ранения. В субботу утром в Киев с однодневным визитом прибыли председатель Сената Чехии Милош Выстрчил и спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова.
Россияне направили на территорию Украины 75 беспилотных ракет «Шахид», сообщает в субботу утром «Украинская правда» со ссылкой на ВВС Украины. По словам командующего ВВС Украины Николая Олещука, 71 беспилотник был сбит. В результате атаки несколько человек получили ранения, в том числе 11-летняя девочка. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, обломки беспилотников вызвали пожары в нескольких местах, в том числе в жилом доме и детском саду. Ракеты были выпущены из двух районов — Приморско-Ахтарского и Курской области России. Системы ПВО ответили на атаку по меньшей мере в шести областях Украины: Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской.
В результате ночных атак без электричества остались 77 жилых домов и 120 учреждений, сообщило министерство энергетики Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил в социальной сети X, что нападение произошло в тот день, когда украинцы отмечают 90 лет со дня голодомора — самой страшной национальной трагедии Украины, в которой от голода погибло несколько миллионов человек.
«Террористическое государство должно быть побеждено и ответить за свои действия», — говорится в сообщении.
Голодомор, как по-украински называется катастрофический голод 1931-1932 гг. на территории нынешней Украины, был искусственно спровоцированным голодом, который, по оценкам историков, унес жизни от 3,5 до 6 млн. украинцев. Он был вызван прежде всего советской конфискацией зерна и скота у местного населения, которое было вынуждено вступать в колхозы.
К этому году 32 страны мира признали Голодомор преднамеренно спровоцированным геноцидом. В прошлом году это сделали также Палата депутатов и Сенат Чехии. Согласно резолюции, принятой в прошлом году парламентом Германии, голод представлял собой «целенаправленное и массовое убийство людей голодом» и был вызван не неурожаем, а политикой Советского Союза под руководством Иосифа Сталина. С 2006 года Украина чтит память жертв голодомора в четвертую субботу ноября, которая в этом году выпадает на 25 ноября.
В субботу утром в Киев прибыли спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова (TOP 09) и председатель Сената Милош Выстрчил (ODS), которые вместе с главами парламентов других европейских стран в рамках однодневного визита встретятся с президентом Владимиром Зеленским и спикером украинского законодательного органа Русланом Стефанчуком. Из соображений безопасности они сразу же с вокзала направились в гостиницу.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM