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Курьеры Rohlik будут забирать у клиентов ПЭТ-бутылки
27 ноября 2023
20:00
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Многие пренебрегают сортировкой отходов из-за большого расстояния до контейнеров. Rohlik считает, что если Магомет не идет к горе, то гора должна идти к Магомету.
С 2026 года в Чехии под эгидой Министерства охраны окружающей среды будет запущена система возврата ПЭТ-бутылок и жестяных банок. Но покупатели онлайн-супермаркета Rohlik могут приступить к этому уже сейчас. Так, компания запустила проект, в рамках которого покупатели могут забирать свои покупки у курьера и одновременно сдавать использованные пластиковые бутылки на переработку. При этом бутылки должны быть сданы в том виде, в котором они будут находиться на момент введения официальной системы сбора, то есть не мятыми.
«Мы единственный интернет-магазин в Чехии, который решил ввести пилотную систему возврата ПЭТ-бутылок. Проект запускается на всей территории, где мы работаем. Мы не ограничиваемся отдельными регионами, поэтому каждый клиент, покупающий у нас продукцию, сможет воспользоваться этой возможностью. Мы решили показать пример и не ждать, пока вступит в силу законодательство», — говорит Мартин Бехань, генеральный директор компании Rohlik.cz.
Дополнительным преимуществом для покупателей станет возможность возврата пластиковых бутылок не выходя из дома. Они, как обычно, заказывают покупку в Rohlik, курьер привозит ее им, а если они заказывают напитки в ПЭТ-бутылках, то в комплект входит специальный пакет для утилизации, в который они могут поместить бутылки и вернуть их при следующем завозе. Удобство сдачи пластиковой упаковки — большой стимул для сортировки отходов, согласно опросу, проведенному по заказу компании IPSOS.
«Из опроса видно, что для 80% респондентов это огромная мотивация. В то же время мы знаем, что из тех, кто не всегда прибегает к сортировке отходов, около 36% делают это из-за большого расстояния до сортировочных контейнеров», — поясняет Бехань. Исследование также показало, что следующими по распространенности причинами отказа от сортировки являются переполненные контейнеры для сбора пластиковых отходов (34%) и отсутствие контейнеров рядом с домом (27%).
Пилотный проект по возврату бутылок, представленный компанией, осуществляется совместно с Министерством охраны окружающей среды. В настоящее время оно интенсивно работает над системой депозитов и хочет перейти к циркулярной экономике, при которой старые бутылки будут использоваться для производства новых, в 2026 году. По словам министра окружающей среды Петра Хладика, закон о возрате бутылок уже написан, на следующей неделе он поступит на межведомственное рассмотрение, а затем будет направлен в правительство.
«Мы договорились с Rohlik, что получим от него анонимные данные о том, каков интерес к возврату в каждом населенном пункте, как он меняется в сельских и городских районах, какова обратная связь. Эти данные будут использоваться для анализа и станут хорошим плацдармом для будущей настройки всей системы», — добавляет Петр Хладик.
«Мы начинаем с шести бутылок, которые можно будет сдать за один раз, поскольку пока не знаем, каков будет спрос и сколько бутылок будет сдаваться на маршруте. Фургоны будут приспособлены для того, чтобы пластиковые бутылки отделялись в специальном пакете от пакетов со свежими продуктами», — добавляет Бехань. Курьер отвезет бутылки на склад Rohlik, откуда они отправятся в центры вторичной переработки.
«Мы единственный интернет-магазин в Чехии, который решил ввести пилотную систему возврата ПЭТ-бутылок. Проект запускается на всей территории, где мы работаем. Мы не ограничиваемся отдельными регионами, поэтому каждый клиент, покупающий у нас продукцию, сможет воспользоваться этой возможностью. Мы решили показать пример и не ждать, пока вступит в силу законодательство», — говорит Мартин Бехань, генеральный директор компании Rohlik.cz.
Дополнительным преимуществом для покупателей станет возможность возврата пластиковых бутылок не выходя из дома. Они, как обычно, заказывают покупку в Rohlik, курьер привозит ее им, а если они заказывают напитки в ПЭТ-бутылках, то в комплект входит специальный пакет для утилизации, в который они могут поместить бутылки и вернуть их при следующем завозе. Удобство сдачи пластиковой упаковки — большой стимул для сортировки отходов, согласно опросу, проведенному по заказу компании IPSOS.
«Из опроса видно, что для 80% респондентов это огромная мотивация. В то же время мы знаем, что из тех, кто не всегда прибегает к сортировке отходов, около 36% делают это из-за большого расстояния до сортировочных контейнеров», — поясняет Бехань. Исследование также показало, что следующими по распространенности причинами отказа от сортировки являются переполненные контейнеры для сбора пластиковых отходов (34%) и отсутствие контейнеров рядом с домом (27%).
Пилотный проект по возврату бутылок, представленный компанией, осуществляется совместно с Министерством охраны окружающей среды. В настоящее время оно интенсивно работает над системой депозитов и хочет перейти к циркулярной экономике, при которой старые бутылки будут использоваться для производства новых, в 2026 году. По словам министра окружающей среды Петра Хладика, закон о возрате бутылок уже написан, на следующей неделе он поступит на межведомственное рассмотрение, а затем будет направлен в правительство.
«Мы договорились с Rohlik, что получим от него анонимные данные о том, каков интерес к возврату в каждом населенном пункте, как он меняется в сельских и городских районах, какова обратная связь. Эти данные будут использоваться для анализа и станут хорошим плацдармом для будущей настройки всей системы», — добавляет Петр Хладик.
«Мы начинаем с шести бутылок, которые можно будет сдать за один раз, поскольку пока не знаем, каков будет спрос и сколько бутылок будет сдаваться на маршруте. Фургоны будут приспособлены для того, чтобы пластиковые бутылки отделялись в специальном пакете от пакетов со свежими продуктами», — добавляет Бехань. Курьер отвезет бутылки на склад Rohlik, откуда они отправятся в центры вторичной переработки.
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