Вице-премьер Чехии снова прокомментировал фото Путина в мешке для трупов

Изображение Путина в мешке для трупов, помещенное между чешским и украинским флагами, появилось на здании МВД на Летне в октябре прошлого года в рамках празднования дня основания Чехословакии. Тогда канцелярия Ракушана заявила, что масштабная акция призвана подчеркнуть не только факт создания Чехословакии, но и решимость защищать демократические ценности суверенного государства. Выставление изображения в государственном офисе до сих пор вызывает нарекания со стороны некоторых оппонентов и политиков.



Ракушан написал сегодня, что во время дебатов в Карвине в понедельник его спросили, не испытывает ли он сомнений по поводу этого фото.



«Определенно да. Есть грань между тем, что человек может себе позволить как гражданин и как министр. И правильно ли использовать для этого официальное учреждение», — сказал он. В то время он впервые столкнулся со связью между политикой и активизмом и чувствовал себя не в своей тарелке. «Но как символ в тот момент это было правильно, потому что Путин и его режим — убийцы маленьких детей и женщин в Украине. Мы не должны отрицать этого и должны заявить об этом. Но, оглядываясь назад, я бы выбрал для этого другую форму», — добавил он.



Изображение было связано с российским вторжением в Украину. Чешская Республика была одним из самых сильных сторонников Украины с начала конфликта, а также приняла сотни тысяч украинских беженцев.