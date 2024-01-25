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Вице-премьер Чехии снова прокомментировал фото Путина в мешке для трупов

Анастасия Князева
25 января 2024
21:00
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Вице-премьер Вит Ракушан (STAN) сейчас выбрал бы другую форму привлечения внимания к убийству женщин и детей в Украине, чем в конце 2022 года, когда он выставил в МВД изображение президента России Владимира Путина в мешке для трупов. Сегодня он заявил, что его мучает совесть по поводу этого решения и он не чувствует себя комфортно, связывая политику с активизмом.
Изображение Путина в мешке для трупов, помещенное между чешским и украинским флагами, появилось на здании МВД на Летне в октябре прошлого года в рамках празднования дня основания Чехословакии. Тогда канцелярия Ракушана заявила, что масштабная акция призвана подчеркнуть не только факт создания Чехословакии, но и решимость защищать демократические ценности суверенного государства. Выставление изображения в государственном офисе до сих пор вызывает нарекания со стороны некоторых оппонентов и политиков.
 
Ракушан написал сегодня, что во время дебатов в Карвине в понедельник его спросили, не испытывает ли он сомнений по поводу этого фото.
 
«Определенно да. Есть грань между тем, что человек может себе позволить как гражданин и как министр. И правильно ли использовать для этого официальное учреждение», — сказал он. В то время он впервые столкнулся со связью между политикой и активизмом и чувствовал себя не в своей тарелке. «Но как символ в тот момент это было правильно, потому что Путин и его режим — убийцы маленьких детей и женщин в Украине. Мы не должны отрицать этого и должны заявить об этом. Но, оглядываясь назад, я бы выбрал для этого другую форму», — добавил он.
 
Изображение было связано с российским вторжением в Украину. Чешская Республика была одним из самых сильных сторонников Украины с начала конфликта, а также приняла сотни тысяч украинских беженцев.
Чехия Путин политика

Комментарии:
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Phorchun 25 января 2024 21:38
а убийство мирных жителей в Донецке 22 января 2024 года, 35 минут обстреливали рынок 155 снарядами, (28 убитых, 25 раненных) не вызывает у этого гражданина никаких реакций?
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Hitry 26 января 2024 15:13
Пан Австриец мог рассказать о том как он провел встречу с людьми в городе Карвина ,в западных чехах, но не рассказывает, но интернет все видит и помнит
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