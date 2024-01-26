«Каково это — быть мигрантом». Для учителей в Чехии представили новый курс

«„Лабиринт миграции“ посвящен феномену миграции в целом, но, по словам представителей организации Člověk v tísni, его тема может быть применена и к нынешней ситуации с украинскими беженцами. В нашем новом онлайн-курсе „Лабиринт миграции“ мы познакомим участников с основными понятиями этого явления, объясним причины и последствия миграции, а также посоветуем, как безопасно освещать эту зачастую противоречивую тему в учебном процессе. Мы постараемся объяснить, каково это — быть мигрантом и как люди интегрируются в Чехии. Учителя смогут опробовать на занятиях конкретные интерактивные методы и виды деятельности, которые они затем смогут использовать в своей работе», — говорит Кристина Брожова, которая работает над этой темой в организации.



Člověk v tísni подчеркивает, что тема миграции в последние годы часто появляется в СМИ и социальных сетях, и многие политики высказываются по этому поводу. По данным опроса, проведенного осенью 2022 года, учителя нуждаются в дополнительном просвещении по теме миграции. В опросе участвовали учителя начальных классов.



«Большинство из них сообщили, что у них нет достаточного количества материалов для этого, но они часто ищут содержание в свободное время в общедоступных источниках. Поэтому они были бы рады возможности получить более глубокое представление об этой теме», — говорит Брожова.



Курс состоит из девяти глав. Основное внимание в нем уделяется терминам, которые следует использовать в контексте миграции, причинам миграции и изображению миграции в средствах массовой информации. Последняя глава посвящена тому, как преподавать тему миграции. Для интересующихся предлагаются графики, изображения, видео и интерактивные упражнения. Организация подготовила и уроки, которые учителя могут использовать в своей работе.



Люди могут пройти все главы за один раз или приостановить изучение, а затем вернуться к нему. Преподаватели могут неоднократно возвращаться к курсу и сопутствующим материалам после его завершения. В конце они могут пройти итоговый тест и получить сертификат об успешном окончании курса.