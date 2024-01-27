Компания, принадлежащая россиянам, продала землю без разрешения владельца. 60 семей в Карловарском крае рискуют потерять свои участки под застройку

В деревне Горы под Карловыми Варами люди купили землю у двух компаний. Однако, согласно иску, поданному наследником первоначального владельца, сделки были незаконны. «В иске говорится, что он хочет вернуть землю и что люди должны выселиться в течение трех дней», — объясняет Люция Хосташова, староста поселка Горы.

Некоторые участки до сих пор пустуют, но на некоторых из них строятся дома и уже живут люди. Один из землевладельцев, с которым связались журналисты, ожидает разрешения, а домом другого уже занимаются строители.

Спорное наследие

Первоначальный владелец земли, Александр Комляшкин, умер несколько лет назад. И, по словам адвоката, участки были выведены из состава наследства только после его смерти. «Когда начали обсуждать наследство, вдруг обнаружилось, что участков нет», — рассказывает Адам Черны, адвокат наследника земли.

15-летний сын покойного нанял пражского адвоката, который, в частности, защищал Давида Рата. Он хочет вернуть землю семье первоначального владельца.

«Никто не знал и не подозревал, что на этих участках земли может произойти нечто подобное», — признается местный строитель Петр Айшман.

По словам старосты, люди боятся за свою собственность, в которую они вложили сбережения. Более того, они строят или даже уже живут на этой земле.

Компания якобы не владела землей

Земля продавалась в основном компанией VCSP Company, владельцы которой якобы приобрели ее у первоначального владельца на основании доверенностей.

По словам старосты, компания также представила договор купли-продажи. «Судя по всему, они купили землю у господина Комляшкина», — сказала она. Однако Черны утверждает, что компания приобрела землю незаконно. «У нас есть данные из реестра доверенностей, что ни у одного нотариуса такой доверенности не было, а если и была, то срок ее действия истек в связи со смертью», — добавляет он.

Компания VCSP Company, предполагаемый владелец большей части земли, была создана в 2007 году. Владельцами компании являются Вадим Хромов и его жена, оба имеют постоянный адрес в Москве. Компания зарегистрирована в Карловых Варах, но редакция Чешского телевидения не смогла посетить ее штаб-квартиру.

Все земельные участки были опечатаны земельным кадастром после судебного разбирательства, и ими нельзя больше распоряжаться. Но Айшман говорит, что они продолжат строить. Владелец этой земли, по его словам, убежден, что приобрел все добросовестно.

«Мне жаль этих людей, но им следовало бы провести больше расследований, ведь мертвые люди не могут передавать землю», — отметил адвокат.

Сейчас дело расследует полиция. По данным Чешского телевидения, детективы связываются с отдельными банками, чтобы выяснить, куда делись деньги, полученные за продажу отдельных участков земли.