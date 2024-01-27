Что не так с половиной проданных в Чехии подержанных автомобилей

По данным carVertical, примерно 5% подержанных автомобилей в Чехии имели скрученный пробег, в среднем на 78 480 километров. До 48,5% автомобилей ввозятся в Чехию из других стран. Средний возраст автомобиля, проверенного в carVertical, составляет 10,1 года.



«Такие автомобили уже потеряли значительную часть своей стоимости и могут склонить недобросовестных дилеров к корректировке пробега для увеличения продажной цены», — говорит Матас Бузелис из carVertical.



В рейтинге прозрачности рынка подержанных автомобилей Чехия заняла 13-е место среди 25 европейских стран, участвовавших в исследовании. В Западной Европе рынок подержанных автомобилей является самым прозрачным. С другой стороны, в восточной части старого континента больше всего мошенничества с автомобилями. Чехия и Словакия находятся в середине рейтинга.



«Западные рынки и скандинавские страны в целом более прозрачны, чем страны восточного крыла Европы, в основном благодаря более строгому законодательству, меньшему количеству импортируемых подержанных автомобилей и более высокому ВВП на душу населения. Как правило, в странах с более сильной экономикой автопарки моложе и меньше мошенничества, поскольку покупатели реже тянутся к более дешевым автомобилям», — добавил Бузелис.



Согласно данным Cebia, продажи подержанных легковых автомобилей на чешском рынке в прошлом году выросли на 1,5%, до 671 000 единиц. Средняя цена выросла на 5,8%, до 304 700 крон.