Сегодня последний день, чтобы подать налоговую декларацию на недвижимость

– Кого коснется подача деклараций по налогу на недвижимость в этом году?



– Как правило, это касается тех, кто в прошлом году обзавелся недвижимостью, например купил или унаследовал квартиру или земельный участок, приобрел или пристроил гараж.



В этом году около 100 000 налогоплательщиков должны будут подать декларацию в результате изменений, содержащихся в консолидированном пакете. Мы предполагаем, что часто это будут владельцы земли, которые начали строить новый дом рядом с существующим зданием. До этого года такая земля не считалась землей под застройку, которая облагается более высокой ставкой налога.



Те, кто предоставляет услуги по размещению туристам, как правило, на Airbnb, только в части своего дома, или пользователи государственной собственности, также должны подавать декларацию.



– Часто, однако, люди беспокоятся о гаражах...



– Да, владельцы должны быть внимательны, поскольку теперь гаражи облагаются налогом в зависимости от того, как они зарегистрированы в земельном кадастре. Раньше гараж мог облагаться налогом в зависимости от фактического использования, например, в качестве склада или пристройки к жилому дому, причем зачастую по более низкой ставке.



– Налоговая служба открыла информационные телефонные линии и посещает жителей муниципалитетов для подачи деклараций. Есть ли интерес к этим услугам?



Интерес к справочным линиям очень большой, с начала января мы обработали более 150 000 обращений за помощью или разъяснениями. Многие обращаются, чтобы убедиться, что в этом году они не обязаны подавать налоговую декларацию.



Чаще всего обращаются по поводу гаражей или участков под застройку, когда людям нужно объяснить разницу в налогообложении по сравнению с прошлым годом.



Они также хотят быть уверены, что налоговая служба сама рассчитает увеличение базовой ставки налога и отразит новую сумму, включая QR-код для оплаты, в информации о сумме налога. Квитанцию, как и каждый год, рассылают по электронной почте, через ящик данных, по SIPO или по почте в течение апреля и мая.



Власти также сообщают о большом интересе к помощи в своих филиалах и во время поездок в муниципалитеты. Мы сделали около 300 выездов в 90 муниципалитетов, где собрали более 10 500 деклараций.



– Будет ли администрация лояльна, если человек не вспомнит о новой обязанности и не подаст декларацию в срок?



Налоговое управление уже давно придерживается терпимого подхода к администрированию налога на недвижимость. Если кто-то не подаст декларацию, сотрудник налогового управления свяжется с ним в неформальной обстановке и даст ему шанс исправить ошибку. Если для заполнения декларации требуется помощь сотрудника, можно лично посетить налоговую инспекцию.



Предприниматели, которым на законных основаниях была предоставлена «датова схранка» и в декларацию включено имущество, используемое ими для ведения бизнеса, должны подавать декларацию только в электронном виде. Однако в этом году все стало намного проще, так как на портале «Мои налоги» появилась новая услуга по предварительному заполнению данных из земельного кадастра.



– Какие штрафы предусмотрены за неподачу декларации?



Срок подачи декларации заканчивается 31 января, но вы можете подать декларацию до 8 февраля, не опасаясь штрафа. Согласно закону, штраф за неподачу декларации устанавливается в зависимости от суммы налога и составляет 0,05% за каждый день просрочки, однако он подлежит уплате только в том случае, если превышает 1 000 чешских крон.



Таким образом, если обычный налогоплательщик в итоге подает налоговую декларацию, пусть даже с опозданием, в ответ на уведомление из налоговой инспекции, штраф ему в принципе не грозит.



Налоговые изменения повысят стоимость жизни больше, чем ожидалось



– Ставки налога на недвижимость также меняются в этом году, в среднем они повышаются в 1,8 раза. Кроме того, муниципалитеты могут корректировать свои местные сборы, как они делают это каждый год. Вы уже знаете, как муниципалитеты будут их корректировать?



– Как и в предыдущие годы, более 5 000 муниципалитетов в этом году не установили местный коэффициент и сохранили его на уровне 1. Около 1 100 муниципалитетов применили местный коэффициент к части своей территории, причем подавляющее большинство из них ограничилось увеличением налога не более чем в два раза на коэффициент 2. Мэры некоторых муниципалитетов отреагировали на 80-процентное увеличение базовой ставки налога в окончательной версии пакета консолидации и в последний момент в конце года решили отменить общеобязательное постановление, в котором они ввели какой-либо коэффициент.



Учитывая сроки принятия пакета консолидации, мы приняли снисходительный подход, и при условии, что отмена общеобязательного постановления произойдет до конца 2023 года, мы пошли на этот шаг. Новой особенностью является то, что муниципалитеты также могут снижать налог, так как местный коэффициент теперь может быть установлен на уровне 0,5.



– Будут ли люди получать от вас налоговые квитанции в этом году, как обычно?



Как и каждый год, Налоговое управление будет рассылать информацию о ставке налога примерно между 20 апреля и 22 мая. Мы стараемся уделить особое внимание пожилым людям, которые, как мы знаем, хотят, чтобы их обязательства перед государством были выполнены как можно скорее.



Помимо квитанций об уплате налога, мы также информируем их о сумме налога по электронной почте, через ящик данных или SIPO. Например, если физическое лицо, занимающееся бизнесом, не хочет, чтобы налоговая инспекция доставляла информацию о сумме налога на его «датову схранку», оно может до 15 марта подать в налоговую инспекцию простой запрос и изменить способ доставки на электронную почту.