В течение недели нас ждут скачки температур. Какая будет погода в Чехии?

Сегодня, 30 января, по данным Чешской национальной метеорологической службы, будет местами до плюс 13 градусов, но в некоторых местах, особенно утром, был мороз, и на обледенелых дорогах случались аварии. В местах с низкой облачностью температура воздуха во вторник в течение дня может быть около нуля. Однако в основном будет ясно, и дневные максимумы составят от 4 до 8 градусов. На Шумаве они могут достигать 10 градусов, а во Фридланте и Есениках — 12 градусов.



В среду, 31 января, будет облачно или пасмурно, и такая погода сохранится до конца недели. Могут вновь появиться морозный туман и холодный дождь. В среду возможны единичные случаи гололеда. Максимальная температура составит от 4 до 8 градусов. В четверг температура останется прежней, но количество осадков увеличится. На высоте более 700 метров будет снег с дождем или снег.



В пятницу метеорологи ожидают немного более прохладную температуру — от 3 до 7 градусов. Дождь и снег пройдут на востоке и на более низких высотах. В субботу температура снова значительно повысится, дневные минимумы составят от 7 до 11 градусов. Ночью в субботу температура в основном останется выше нуля, и только в восточных районах страны она может опуститься до нуля. В воскресенье ночью будет от 2 до 7 градусов выше нуля, а днем — от 7 до 12 градусов. В выходные пройдут ливни и дожди, а в горах может выпасть снег.



Согласно опубликованному сегодня прогнозу погоды Чешской метеорологической службы, в ближайшие четыре недели температура воздуха будет выше средней или средней. В частности, на этой и следующей неделе температура будет выше среднего многолетнего значения для этого периода. Следующие две недели — с 12 по 25 февраля — будут среднестатистическими по температуре, с минимальными ночными температурами около минус 2 градусов Цельсия и максимальными дневными температурами около 5 градусов выше нуля.