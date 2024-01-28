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В течение недели нас ждут скачки температур. Какая будет погода в Чехии?

Анастасия Князева
30 января 2024
15:00
372
В течение недели сначала будет прохладно, но к концу недели температура поднимется до 12 градусов выше нуля. Погода во вторник будет сопровождаться большими региональными различиями: в то время как в некоторых местах температура достигнет 12 градусов Цельсия, в других она останется чуть выше нуля. В дальнейшем температура постепенно выровняется и составит не более 7 градусов, но в выходные снова достигнет 12 градусов. Ночных заморозков в выходные, скорее всего, не будет. Изначально солнечное небо постепенно затянется тучами, начнутся дожди, местами возможен снег. Это следует из еженедельного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
Сегодня, 30 января, по данным Чешской национальной метеорологической службы, будет местами до плюс 13 градусов, но в некоторых местах, особенно утром, был мороз, и на обледенелых дорогах случались аварии. В местах с низкой облачностью температура воздуха во вторник в течение дня может быть около нуля. Однако в основном будет ясно, и дневные максимумы составят от 4 до 8 градусов. На Шумаве они могут достигать 10 градусов, а во Фридланте и Есениках — 12 градусов.
 
В среду, 31 января, будет облачно или пасмурно, и такая погода сохранится до конца недели. Могут вновь появиться морозный туман и холодный дождь. В среду возможны единичные случаи гололеда. Максимальная температура составит от 4 до 8 градусов. В четверг температура останется прежней, но количество осадков увеличится. На высоте более 700 метров будет снег с дождем или снег.
 
В пятницу метеорологи ожидают немного более прохладную температуру — от 3 до 7 градусов. Дождь и снег пройдут на востоке и на более низких высотах. В субботу температура снова значительно повысится, дневные минимумы составят от 7 до 11 градусов. Ночью в субботу температура в основном останется выше нуля, и только в восточных районах страны она может опуститься до нуля. В воскресенье ночью будет от 2 до 7 градусов выше нуля, а днем — от 7 до 12 градусов. В выходные пройдут ливни и дожди, а в горах может выпасть снег.
 
Согласно опубликованному сегодня прогнозу погоды Чешской метеорологической службы, в ближайшие четыре недели температура воздуха будет выше средней или средней. В частности, на этой и следующей неделе температура будет выше среднего многолетнего значения для этого периода. Следующие две недели — с 12 по 25 февраля — будут среднестатистическими по температуре, с минимальными ночными температурами около минус 2 градусов Цельсия и максимальными дневными температурами около 5 градусов выше нуля.
погода Чехия

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