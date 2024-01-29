К концу года станет ясно, как может выглядеть «метро S» в Праге

Точный маршрут железнодорожной линии и тоннелей, соединяющих восток мегаполиса через главный железнодорожный вокзал со Смиховом и Вршовице, еще не определен. На вопрос журналистов пресс-секретарь железнодорожной администрации Душан Гавенда ответил: «В настоящее время технико-экономическое обоснование находится на стадии доработки и превращения в чистый проект. После его завершения, которое ожидается во втором квартале, начнется процесс окончательного обсуждения исследования с экспертами, а затем на Центральной комиссии Министерства транспорта. Учитывая масштаб исследования, мы рассчитываем завершить его рассмотрение и окончательное утверждение к концу этого года».По словам пресс-секретаря, исследование включает три варианта маршрута «новой линии 2», также называемой «метро S». Окончательное решение будет известно только после финального обсуждения в Министерстве транспорта и утверждения исследования.«В любом случае, во всех вариантах новая линия доступна из центра в направлениях Прага-Высочаны, Прага-Либень, Прага-Бубны, Прага-Смихов и Прага-Заградни Мнесто», — говорит Гавенда.Пресс-секретарь отметил, что до завершения исследования невозможно сказать, сколько будет стоить строительство. Это будет зависеть, в частности, от того, в каком направлении оно пойдет. Согласно более раннему заявлению пражских чиновников и их организаций, на линии должно быть несколько станций, и в центре мегаполиса, помимо Смихова, они могут быть на Карловой площади или у Государственного оперного театра. Где будут расположены станции, определит предстоящее исследование.