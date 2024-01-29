РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НОВОСТРОЙКИ
К концу года станет ясно, как может выглядеть «метро S» в Праге
30 января 2024
21:00
285
Технико-экономическое обоснование строительства железнодорожных тоннелей под центром Праги, известных как «Новая линия 2», будет завершено к концу этого года. Ожидается, что компетентные органы приступят к обсуждению документа во втором квартале.
По словам пресс-секретаря, исследование включает три варианта маршрута «новой линии 2», также называемой «метро S». Окончательное решение будет известно только после финального обсуждения в Министерстве транспорта и утверждения исследования.
«В любом случае, во всех вариантах новая линия доступна из центра в направлениях Прага-Высочаны, Прага-Либень, Прага-Бубны, Прага-Смихов и Прага-Заградни Мнесто», — говорит Гавенда.
Пресс-секретарь отметил, что до завершения исследования невозможно сказать, сколько будет стоить строительство. Это будет зависеть, в частности, от того, в каком направлении оно пойдет. Согласно более раннему заявлению пражских чиновников и их организаций, на линии должно быть несколько станций, и в центре мегаполиса, помимо Смихова, они могут быть на Карловой площади или у Государственного оперного театра. Где будут расположены станции, определит предстоящее исследование.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
20:00
30 ЯНВАРЯ 2024
334
Более пятой части водителей превысили скорость во время общенациональной проверки около 5 000 автомобилей в пятницу. Полицейские собрали с них на месте почти 1,9 миллиона чешских крон....
18:00
30 ЯНВАРЯ 2024
291
Главы государств и правительств Европейского союза подтвердят свое обязательство продолжать оказывать военную поддержку Украине на внеочередном саммите в Брюсселе в четверг, 1 февраля. Это следует...
17:30
30 ЯНВАРЯ 2024
879
Три человека сорвались сегодня с северной стороны горы Снежки, двое погибли, сообщает польский телеканал TVN24 со ссылкой на полицию.
17:00
30 ЯНВАРЯ 2024
921
На территории факультета проходил день открытых дверей. Молодой человек находился в аудитории вместе с двумя сотнями человек, как сообщил Якуб Ганем, пресс-секретарь муниципальной полиции Брно...
15:00
30 ЯНВАРЯ 2024
569
В течение недели сначала будет прохладно, но к концу недели температура поднимется до 12 градусов выше нуля. Погода во вторник будет сопровождаться большими региональными различиями: в то время как...
14:00
30 ЯНВАРЯ 2024
282
В этом году чешская экономика не достигнет уровня, на котором она находилась до пандемии ковида-19. Валовой внутренний продукт вырастет всего на 1%, говорится в прогнозе компании Cyrrus. Кроме...
13:00
30 ЯНВАРЯ 2024
569
Европа должна подготовиться к возможности победы бывшего главы государства Дональда Трампа на президентских выборах в США, в том числе в контексте продолжения помощи Украине, которая подвергается...
11:30
30 ЯНВАРЯ 2024
1430
Все желающие обязаны сделать это до среды, 31 января. Если вы не успеете подать декларацию вовремя, у вас еще будет возможность исправить ее без штрафа, сообщила генеральный директор Финансового...
10:00
30 ЯНВАРЯ 2024
504
Чехия купит 24 самолета F-35 для армии за 150 миллиардов крон. Договор о покупке истребителей подписали министр обороны Яна Чернохова (ODS) и посол США Бижан Сабет. Это самая дорогая чешская...
09:00
30 ЯНВАРЯ 2024
443
В понедельник, 29 января, послы стран ЕС единогласно согласились выделить миллиарды евро из доходов от замороженных в Европе активов российского Центробанка. Это первый шаг в плане помощи в...
17:00
29 ЯНВАРЯ 2024
679
МАКСИМ КУРНИКОВ И ЛЕОНИД ГОЗМАН ПРОЧИТАЮТ ЛЕКЦИЮ «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ В НЕСВОБОДНОЙ СТРАНЕ. ПСИХОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ СВОБОДЫ В РОССИИ»
Художественное и философское осмысление свободы уже несколько веков играет одну из центральных ролей в русской литературной традиции.
16:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1485
КОМПАНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ РОССИЯНАМ, ПРОДАЛА ЗЕМЛЮ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА. 60 СЕМЕЙ В КАРЛОВАРСКОМ КРАЕ РИСКУЮТ ПОТЕРЯТЬ СВОИ УЧАСТКИ ПОД ЗАСТРОЙКУ
Полицейские расследуют предполагаемую аферу фирмы российских владельцев, которая продавала людям земельные участки без согласия владельца. Кадастр уже опечатал эти участки, и семья первоначального...
15:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1376
По словам министра сельского хозяйства Марека Выборного (KDU-ČSL), цены на продукты питания в Чешской Республике стабильны. Нет никаких причин для подорожания продуктов питания, но он добавил, что...
14:00
29 ЯНВАРЯ 2024
1423
Для вступления Чехии в еврозону необходим более широкий политический консенсус, так как процесс введения евро является длительным и сложным. Об этом заявила Ева Замразилова, заместитель...
13:00
29 ЯНВАРЯ 2024
3835
Около половины подержанных автомобилей, проданных в Чехии, имеют повреждения после аварии. Средний размер ущерба составляет около 94 100 крон. Об этом говорится в статистике сервиса carVertical,...