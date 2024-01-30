Американцы разочарованы. Westinghouse исключили из тендера на строительство атомного блока в Чехии

На своем заседании правительство решило, что на следующем этапе ядерного тендера будут рассматриваться заявки только двух участников — французской компании EDF и корейской KHNP.





Окончательное предложение на строительство атомного блока в Дукованах было подано всеми тремя участниками тендера — американской компанией Westinghouse, корейской KHNP и французской EDF — в конце октября. Наряду с этим участники тендера подали необязательные предложения еще на три реактора. Предложение Westinghouse, по мнению правительства, не соответствовало условиям, поскольку его заявка на один из блоков АЭС «Дукованы» не была обязательной. Правительство заявило, что ее нельзя оценивать.





«Они не подали обязательное предложение на один блок», — прокомментировал позицию Westinghouse представитель CEZ Ладислав Кржиж. Однако американо-канадская компания все еще остается в тендере, и если она представит обязательное предложение, то оно будет оценено.





Согласно дипломатическим источникам, это решение не стало сюрпризом для американской стороны. У Westinghouse есть твердый контракт на строительство шести атомных блоков в Польше, и ее участие в тендере было довольно формальным. О неясной позиции Westinghouse стало известно еще летом прошлого года. Тогда компания Seznam Zprávy обратилась ко всем трем претендентам, чтобы узнать, будут ли они участвовать в тендере. Westinghouse воздержалась от ответа, но в конце концов подала заявку.





«Я был разочарован, прочитав заявление правительства о том, что Westinghouse не будет участвовать в тендере на строительство АЭС «Дукованы», — сказал в интервью изданию Seznam Zprávy Бижан Сабет, посол США в Чехии.





По его словам, реактор AP1000 компании Westinghouse является самым передовым и единственным проверенным гражданским ядерным решением в тендере, обеспечивающим безопасную, чистую и надежную базовую энергию для многих поколений и создающим тысячи рабочих мест в обеих странах. Он также отметил, что американская компания давно сотрудничает с Чешской Республикой и с этого года будет поставлять ядерное топливо для двух электростанций.





«Я бы направил чешскому правительству вопросы о конкретных элементах предложения Westinghouse и причинах, по которым оно не соответствует необходимым условиям», — сказал Сабет.





«Если Westinghouse не представила обязательного предложения, то это означает, что она не выполнила условия тендера, и больше ничего нельзя сделать», — сказал Ярослав Мил, бывший глава CEZ и бывший уполномоченный правительства по атомной энергии.





«Это шаг, который вносит элемент нестабильности во весь процесс, отодвигает сроки и снижает доверие ко всему процессу», — добавил он к попыткам правительства и CEZ скорректировать правила по ходу игры и потребовать от участников тендера построить больше реакторов вместо одного, на котором до сих пор основывался весь тендер.





Среди прочего, он видит проблему в том, что участники тендера все это время готовились к строительству одного конкретного блока в одном конкретном месте и что поспешно расширенные предложения вряд ли могут считаться действительно окончательными, пока они не будут проработаны в таких же деталях.





Он также видит подвох в том, что сроки все больше отодвигаются, а правительство еще не обеспечило финансирование более чем одного блока и не приняло обоснованного решения по планированию участка в Дукованах. Оценка государственной помощи через так называемое уведомление Европейской комиссии также пока проведена только для одного блока. Другое дело, что отказ от использования площадки Темелин для крупных реакторов противоречит намерению развивать модульные реакторы, которые, согласно представленным на данный момент планам, должны появиться раньше, чем крупный блок, а именно около 2030 года, и которые, по словам Мило, более выгодны для местной энергосистемы.





В чешском политическом закулисье уже давно ходят разговоры о том, что американская сторона предпочитает сотрудничать на уровне правительств, а не через тендер. Так же, как это сделала компания Westinghouse в Польше. Напряженность также связана с тем, что Westinghouse ведет судебный процесс с корейским участником тендера KHNP по поводу «авторских прав» на технологии. Westinghouse стояла у истоков корейской атомной энергетики. Сама Westinghouse все еще оценивает позицию правительства.





«Необязательные предложения показали, что строительство четырех энергоблоков одним пакетом, даже если оно будет происходить постепенно, экономически гораздо выгоднее», — сказал премьер-министр Петр Фиала (ODS).





Цена за единицу может быть снижена на 25%. «Мы попросим участников торгов представить другие предложения в обязательной форме», — добавил он, добавив, что теперь у участников будет время до 15 апреля, чтобы представить свои предложения.





Первоначально инвестор должен был представить правительству оценку предложений каждого претендента до 15 февраля 2024 г. Согласно новому плану, инвестор представит свой анализ правительству до конца мая, а к концу июня кабинет министров примет решение о том, кто будет строить мегапроект.





«Тендер еще продолжается. Наша цель — получить поставку «под ключ», с четкими гарантиями, ясной ценой, сроками и параметрами. Из предложений ясно, что это выгоднее для государства с точки зрения бизнеса и стратегии«, — сказал Даниэль Бенеш, генеральный директор CEZ.





С новыми условиями тендера первоначальный план инвестора не будет применяться. Строительство должно было финансировать государство, хотя CEZ останется оператором электростанций. Однако, по словам Бенеша, энергетический колосс не смог бы построить четыре блока за счет собственных ресурсов.





Это должен быть самый дорогой контракт в истории Чешской Республики, стоимость которого, по первоначальной информации, должна составить до 2 триллионов чешских крон. Однако окончательная цена станет ясна только после того, как правительство получит на стол оцененные предложения. Согласно более ранним заявлениям правительства и компании CEZ, один новый реактор должен был стоить около 160 миллиардов чешских крон.





«В ближайшие несколько лет нас ожидает серьезная трансформация чешского энергетического сектора; электрификация транспорта, промышленных процессов и других аспектов нашей жизни приведет к значительному росту потребления электроэнергии», — объясняет Сикела.





По данным Министерства промышленности и торговли, ожидается рост внутреннего потребления электроэнергии. В 2022 году в Чехии будет потребляться около 60 ТВтч электроэнергии, в 2035 году — на 21% больше, а в 2050 году потребление может достичь 100 ТВтч.





В настоящее время в Чехии имеется шесть ядерных блоков на двух электростанциях. Два блока мощностью около 1 000 мегаватт (МВт) находятся в Темелине в Южной Богемии. Четыре меньших блока мощностью 510 МВт находятся в Дукованах в регионе Требич.