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Полицейские в Чехии задержали мужчину с банкой галлюциногенных грибов
3 февраля 2024
10:30
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Сотрудники полиции в поселке Доксы остановили мужчину, который нес в банке почти 600 штук сушеных галлюциногенных грибов. Он сказал, что сам собирал и сушил их в прошлом году, чтобы проверить их действие.
Полицейские остановили мужчину в четверг около полудня во время выборочной проверки. Предполагаемый потребитель наркотиков показал им банку, полную сушеных галлюциногенных грибов. В общей сложности у него было 594 штуки.
«Грибы, которые дали положительный результат при ориентировочном тестировании на наркотические и психотропные вещества, были отправлены на лабораторную экспертизу», — сообщила пресс-секретарь полиции Ивана Балакова, добавив, что ее коллеги возбудили уголовное дело за хранение наркотических веществ.
«Мы можем возбудить уголовное дело против человека, который передал нам грибы, только после того, как получим заключение экспертизы», — сказала Балакова.
Хранение крупных партий наркотиков карается тюремным заключением на срок от шести месяцев до пяти лет.
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