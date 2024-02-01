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Метеорологи предупредили об очень сильном ветре в Чехии
4 февраля 2024
09:00
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Ветер начнет усиливаться в Чехии в течение воскресенья, причем наиболее сильным он будет во второй половине ночи в понедельник и утром 5 февраля. По данным метеорологов, порывы ветра будут достигать 70 километров в час и до 90 километров в час на границе между Чехией и Моравией, а также до 110 километров в час в горах.
Это следует из текущего предупреждения Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Метеорологи также предупреждают об усилении осадков на наветренной стороне гор, особенно в Крконоше и Орлицких горах.
С полуночи воскресенья до полудня понедельника в Пардубицком крае, Высочине, Южной Моравии и Оломоуце действует предупреждение о высокой опасности очень сильного ветра. На остальной территории Чехии действует предупреждение о сильном ветре с низким уровнем опасности.
«Средняя скорость ветра также будет относительно высокой и продлится несколько часов, что увеличит вероятность ущерба. Относительно слабые ветры будут в низменностях северной Чехии и на юго-востоке нашей территории», — говорится в сообщении Национальной метеорологической службы Чехии.
В ближайшие дни в Чехии также ожидается дождливый период, и только на горных хребтах возможен снег или дождь со снегом. По данным метеорологов, к полуночи вторника на наветренных сторонах гор может выпасть более 70 миллиметров осадков.
«Уровень воды в ручьях будет расти с воскресенья по понедельник под воздействием осадков, сильного ветра и таяния снежного покрова с гор. Мы не исключаем, что время от времени будут возникать первые стадии наводнений, поэтому в ближайшие дни мы будем уточнять предупреждение», — заявили в Чешском гидрологическом управлении.
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