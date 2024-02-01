Метеорологи предупредили об очень сильном ветре в Чехии

Это следует из текущего предупреждения Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ). Метеорологи также предупреждают об усилении осадков на наветренной стороне гор, особенно в Крконоше и Орлицких горах.





С полуночи воскресенья до полудня понедельника в Пардубицком крае, Высочине, Южной Моравии и Оломоуце действует предупреждение о высокой опасности очень сильного ветра. На остальной территории Чехии действует предупреждение о сильном ветре с низким уровнем опасности.





«Средняя скорость ветра также будет относительно высокой и продлится несколько часов, что увеличит вероятность ущерба. Относительно слабые ветры будут в низменностях северной Чехии и на юго-востоке нашей территории», — говорится в сообщении Национальной метеорологической службы Чехии.





В ближайшие дни в Чехии также ожидается дождливый период, и только на горных хребтах возможен снег или дождь со снегом. По данным метеорологов, к полуночи вторника на наветренных сторонах гор может выпасть более 70 миллиметров осадков.





«Уровень воды в ручьях будет расти с воскресенья по понедельник под воздействием осадков, сильного ветра и таяния снежного покрова с гор. Мы не исключаем, что время от времени будут возникать первые стадии наводнений, поэтому в ближайшие дни мы будем уточнять предупреждение», — заявили в Чешском гидрологическом управлении.