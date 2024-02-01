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Пойман подозреваемый в изнасиловании женщины в пражском районе Просек
5 февраля 2024
08:00
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Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании женщины, на которую он напал 1 февраля в ее собственной машине, когда она ждала сына у школы в пражском районе Просек. 40-летний мужчина был арестован в воскресенье вечером в Мельнике.
«Мужчина был арестован сегодня (в воскресенье) в Мельнике в сотрудничестве с пражской полицией. Сейчас он находится в камере, будет проведено стандартное уголовное разбирательство», — говорится в сообщении полиции в сети X.
Согласно более раннему заявлению полиции, мужчина угрозами заставил женщину, которая сидела в машине и ждала своего сына возле школы, пересесть на пассажирское сиденье и отвез ее в неизвестное место, где изнасиловал.
По словам следователей, после совершения преступления насильник оставил машину, где находилась связанная полуобнаженная жертва, на Окржинецкой улице в Праге 9 и покинул место преступления. Полиция сообщила об обнаружении полуобнаженной и связанной женщины в четверг вечером и расследует это дело как изнасилование.
Согласно описанию, преступником оказался мужчина около 40 лет стройного телосложения. Он был одет в серые спортивные брюки и светло-бежевую толстовку. В качестве отличительной черты были указаны круги под глазами. «От него пахло затхлостью, и он говорил по-чешски», — сказал в пятницу представитель полиции Ян Данек.
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