Пойман подозреваемый в изнасиловании женщины в пражском районе Просек

«Мужчина был арестован сегодня (в воскресенье) в Мельнике в сотрудничестве с пражской полицией. Сейчас он находится в камере, будет проведено стандартное уголовное разбирательство», — говорится в сообщении полиции в сети X.

Согласно более раннему заявлению полиции, мужчина угрозами заставил женщину, которая сидела в машине и ждала своего сына возле школы, пересесть на пассажирское сиденье и отвез ее в неизвестное место, где изнасиловал.

По словам следователей, после совершения преступления насильник оставил машину, где находилась связанная полуобнаженная жертва, на Окржинецкой улице в Праге 9 и покинул место преступления. Полиция сообщила об обнаружении полуобнаженной и связанной женщины в четверг вечером и расследует это дело как изнасилование.

Согласно описанию, преступником оказался мужчина около 40 лет стройного телосложения. Он был одет в серые спортивные брюки и светло-бежевую толстовку. В качестве отличительной черты были указаны круги под глазами. «От него пахло затхлостью, и он говорил по-чешски», — сказал в пятницу представитель полиции Ян Данек.