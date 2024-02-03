Забастовка сотрудников Lufthansa в Германии: затронуто авиасообщение с Чехией

Представитель профсоюза Verdi во Франкфурте заявил, что готовность к забастовке чрезвычайно высока.



Крупнейшая немецкая авиакомпания в целях предосторожности отменила от 80 до 90% из 1 000 рейсов, запланированных на сегодня. Дочерняя компания Eurowings, которая предлагает множество рейсов за пределами двух транзитных узлов, не затронута, говорится в сообщении.



Организация Verdi требует повышения зарплаты сотрудникам Lufthansa на 12,5%, но не менее чем на 500 евро (12 500 чешских крон) в месяц в течение года. Кроме того, она хочет, чтобы сотрудники всей группы получили инфляционный бонус в размере 3 000 евро (около 75 000 крон). Следующий раунд переговоров назначен на понедельник.



Согласно сайту пражского аэропорта, сегодня были отменены прибытия из Франкфурта в 09:45, 11:10 и 14:25, а также рейс из Мюнхена в 16:05. Для пассажиров, путешествующих во Франкфурт, отменены вылеты в 10:30, 12:00, 15:15 и 18:50, а также рейс в Мюнхен в 16:45.