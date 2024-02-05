Польские фермеры планируют акцию протеста. В Чехии будут проблемы с транспортом

«В деревне Кудова-Здруй около 20 человек и 10–15 тракторов, как ожидается, совершат несколько переездов между заправочными станциями BP и Circle», — сказала Нина Адлоф, пресс-секретарь мэрии Находа, добавив, что в Клодзко, например, ожидается около 100 протестующих.

Их протест будет выражаться в остановке 65 тракторов на обочине дороги, где эти машины частично займут полосу движения.

«В обоих случаях дорога не должна быть перекрыта, но мы все равно можем ожидать, что движение, скорее всего, будет ограничено и замедлено не только на польской стороне, но и на чешской, в частности в Находе», — предупреждает Адлоф.

Польские фермеры из профсоюза «Солидарность» планируют провести всеобщую забастовку, чтобы заблокировать пограничные переходы между Польшей и Украиной. Этим они присоединяются к протестам, организованным по всей Европе.

В то время как фермеры в других европейских странах в основном протестуют против мер, навязанных им в связи с борьбой Европейского союза с изменением климата, поляки в первую очередь указывают на влияние дешевого импорта продовольствия из Украины.