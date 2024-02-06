В полете у «Боинга» отвалилась дверь из-за болтов. Новые подробности о дефектах
8 февраля 2024
22:00
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Boeing объявил, что вынужден отложить завершение строительства 50 самолетов 737 MAX из-за дефектов в их фюзеляжах. Акции компании упали на 17% в этом году.
Проблемы Boeing с самолетами 737 MAX не прекращаются. Теперь компания призналась, что отложит завершение строительства 50 самолетов, поскольку были обнаружены неправильно просверленные отверстия на некоторых фюзеляжах. Проблему обнаружил сотрудник субподрядчика, который в настоящее время находится в центре общественного внимания из-за недавно отвалившейся в воздухе двери самолета.
Прошло почти пять лет с тех пор, как власти по всему миру запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX после того, как в результате крушения двух самолетов погибли в общей сложности 346 человек. Прошло еще полтора года, прежде чем 737 модели самолетов снова смогли подняться в воздух, что обошлось Boeing в 60 миллиардов долларов (почти 1,4 триллиона крон), включая штрафы, компенсации и аннулированные заказы.
Глава Boeing Дэйв Калхун, вступивший в должность в январе 2020 года, назвал этот год переломным, когда гигантская американская компания вернется к полноценной работе и наконец-то избавится от отголосков двух трагедий. Но вот в начале января 2024 года самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines взлетел, а в полете... отвалилась дверь.
В то утро все воздушные судна должны были пройти специальную проверку, а Управление гражданской авиации США также заблокировало планы Boeing по постепенному увеличению ежемесячного производства 737-й модели с нынешних 38 до 50 к 2025 г. В то время как акции главного конкурента, европейского консорциума Airbus, в этом году выросли на семь процентов, акции Boeing сейчас падают на 17%.
Причина аварии самолета Alaska Airlines, в которой не было жертв, теперь выяснена: транспортная инспекция обнаружила, что в отверстии запасной двери отсутствовали по меньшей мере четыре винта безопасности. Субподрядчиком, ответственным за установку, была компания Spirit AeroSystems, которая выполняет ряд работ по сборке фюзеляжа для Boeing.
Именно там и произошел последний сбой: один из работников Spirit AeroSystems указал на то, что на некоторых готовых фюзеляжах неправильно просверлены отверстия. Поэтому компании пришлось задержать поставку пяти десятков экземпляров.
«Мы не могли поступить иначе, потому что наша цель — поставлять заказчикам только первоклассные самолеты», — заявил коммерческий директор Boeing Стэн Дил. Он также добавил, что уже находящиеся в эксплуатации и прошедшие проверку после аварии Alaska Airlines самолеты Boeing 737, такие как есть у чешского Smartwings, могут продолжать полеты без опасений.
Однако клиенты все чаще переходят на Airbus из-за затянувшихся проблем с самыми востребованными самолетами Boeing, который в прошлом году поставил клиентам 735 машин, в то время как американский гигант — только 528.
Прошло почти пять лет с тех пор, как власти по всему миру запретили полеты самолетов Boeing 737 MAX после того, как в результате крушения двух самолетов погибли в общей сложности 346 человек. Прошло еще полтора года, прежде чем 737 модели самолетов снова смогли подняться в воздух, что обошлось Boeing в 60 миллиардов долларов (почти 1,4 триллиона крон), включая штрафы, компенсации и аннулированные заказы.
Глава Boeing Дэйв Калхун, вступивший в должность в январе 2020 года, назвал этот год переломным, когда гигантская американская компания вернется к полноценной работе и наконец-то избавится от отголосков двух трагедий. Но вот в начале января 2024 года самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines взлетел, а в полете... отвалилась дверь.
В то утро все воздушные судна должны были пройти специальную проверку, а Управление гражданской авиации США также заблокировало планы Boeing по постепенному увеличению ежемесячного производства 737-й модели с нынешних 38 до 50 к 2025 г. В то время как акции главного конкурента, европейского консорциума Airbus, в этом году выросли на семь процентов, акции Boeing сейчас падают на 17%.
Причина аварии самолета Alaska Airlines, в которой не было жертв, теперь выяснена: транспортная инспекция обнаружила, что в отверстии запасной двери отсутствовали по меньшей мере четыре винта безопасности. Субподрядчиком, ответственным за установку, была компания Spirit AeroSystems, которая выполняет ряд работ по сборке фюзеляжа для Boeing.
Именно там и произошел последний сбой: один из работников Spirit AeroSystems указал на то, что на некоторых готовых фюзеляжах неправильно просверлены отверстия. Поэтому компании пришлось задержать поставку пяти десятков экземпляров.
«Мы не могли поступить иначе, потому что наша цель — поставлять заказчикам только первоклассные самолеты», — заявил коммерческий директор Boeing Стэн Дил. Он также добавил, что уже находящиеся в эксплуатации и прошедшие проверку после аварии Alaska Airlines самолеты Boeing 737, такие как есть у чешского Smartwings, могут продолжать полеты без опасений.
Однако клиенты все чаще переходят на Airbus из-за затянувшихся проблем с самыми востребованными самолетами Boeing, который в прошлом году поставил клиентам 735 машин, в то время как американский гигант — только 528.
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