В Чехии мошенники, предлагающие инвестиции, обманули клиентов на 600 млн крон

По его словам, лица, привлекаемые к ответственности, создали так называемый непубличный альтернативный фонд. Впоследствии они собрали не менее 800 млн крон в виде инвестиций от более чем 1 500 человек. «Указанные средства были собраны с потерпевших с 2017 года через так называемые трастовые фонды под обещание гарантированного 9-процентного повышения стоимости вкладов. Несмотря на эти обещания, средства частично использовались для личного потребления обвиняемых, частично для работы компании и частично для инвестиций», — сказал он.

В рамках дела были изъяты недвижимость, автомобили класса люкс, ювелирные изделия и наличные деньги на общую сумму около 144 млн крон. С конца января к уголовной ответственности привлекаются четверо подозреваемых, один из которых, по словам Ибегея, иностранец. Они находятся под следствием на свободе. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В NCOZ не уточнили, какой фонд фигурирует в деле. Ибегей лишь сказал, что в июле прошлого года по этому делу были проведены обыски. Согласно более ранним сообщениям СМИ, детективы NCOZ провели обыск в пражской штаб-квартире инвестиционной компании Invest & Property Consulting (IPC), которая занималась нетипичными инвестициями через трастовые фонды. Как пишет сегодня сервер Deník N, обвиняемыми являются представители IPC — три чеха и один словак. Среди них Ладислав Ванечек, ранее осужденный за мошенничество, и Оливер Калнасси, архитектор из Брно, выходец из Словакии, который, по данным сервера, отказался комментировать это дело. В настоящее время IPC неплатежеспособна.

По данным Seznam Zprávy, руководители IPC также передали десятки миллионов компании бывшего пресс-секретаря экс-президента Вацлава Клауса Петра Гаека, управляющего сайтом Protiproud, который, по мнению Службы военной разведки, участвует в распространении российского гибридного влияния в Чехии. IPC отправила деньги Гаеку несмотря на то, что компания Гаека заработала 15 млн крон. По словам Deník N, Гаек не входит в число обвиняемых, и он не захотел комментировать это дело.

Дело вокруг IPC — это уже третий случай мошенничества с инвестициями за последнее время, ущерб от которого исчисляется сотнями миллионов. В декабре прошлого года полиция объявила о привлечении к ответственности двух человек и одной компании за мошенничество в рамках дела инвестиционной компании Xixoio. Ущерб, нанесенный почти 3 000 клиентов, полиция оценила по меньшей мере в 353 млн крон.

В прошлом году также было возбуждено уголовное дело против трех человек за мошенничество с инвестициями через компанию Cryfin, ущерб составил 1,1 млрд крон, а обманутыми оказались 564 человека и компании. В 2022 году полиция предъявила обвинения двум людям за криптовалютное мошенничество в проекте Platon Life с ущербом в сотни миллионов. В 2021 году управляющий директор Growing Way был обвинен в мошенничестве, выманив у 4 000 человек 1,5 млрд крон на предполагаемые инвестиции. В том же году четырем людям были предъявлены обвинения по делу о компании J.O. Investment, которая, согласно обвинительному заключению, обманула не менее 3 757 человек и 162 компании на сумму 2,4 млрд крон.