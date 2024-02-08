Почему в Чехии снижается доля женщин-ученых?

«Представленность женщин в чешской науке составляет 28%, что является одним из самых низких показателей в ЕС. Такая низкая доля сохраняется несмотря на то, что доля женщин во всех областях знаний и на всех уровнях обучения, включая докторантуру, растет. Объясняется это в основном тем, что участие женщин в естественных и инженерных науках, самых крупных по численности областях, все еще очень низкое», — говорит Марсела Линкова из НКЦ.



«Женщины по-прежнему сталкиваются с предрассудками в этих областях. Они касаются, например, того, есть ли у женщин способности к техническим специальностям. Наверное, нет необходимости указывать на то, что научного обоснования такого утверждения не существует», — сказала она. Другой тип предрассудков связан с утверждениями о совмещении родительских обязанностей и научной работы, считает Линкова.



«Число женщин в науке все еще довольно низкое. Возможно, это связано с какими-то историческими факторами. Однако ситуация постепенно улучшается», — говорит Ярослава Обертова, главный организатор акции «Стань женщиной-ученым на один день», цель которой — вдохновить старшеклассниц на занятия наукой.



Согласно данным Евростата, в 2019 году в Чехии была самая низкая доля женщин-ученых среди всех стран — членов ЕС — 27,2%. Средний показатель по ЕС составил 32,9%. По данным Чешского статистического управления, в 2021 году менее трети женщин в Чехии работали в сфере науки и техники.



«Я думаю, что ситуация улучшается. Я никогда не ощущала свой пол как препятствие в науке, так что проблема наверняка кроется где-то еще», — говорит ученая Катарина Кржижкова Гайдошова. Михаэла Валентова, научный сотрудник кафедры экономики, менеджмента и гуманитарных наук электротехнического факультета Чешского технического университета, отметила, что многие женщины страдают так называемым синдромом самозванца. «Я часто вижу, что мои коллеги-мужчины гораздо меньше боятся комментировать вещи, выходящие за рамки непосредственной профессиональной компетенции», — сказала она.



Маркета Кучеракова с кафедры инженерии твердых тел факультета ядерной и физической инженерии Чешского технического университета никогда не испытывала дискриминации по гендерному признаку в науке. «В моей области, связанной с твердыми телами и кристаллографией, женщин довольно много, и я не ощущаю дисбаланса в соотношении полов», — говорит Кучеракова. Скорее, она видит препятствия, связанные с уходом в декретный отпуск и последующим возвращением на работу.



В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке, чтобы отметить их жизненно важную роль в этой области и поощрить их участие в исследованиях.