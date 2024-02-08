Почему в Чехии снижается доля женщин-ученых?
12 февраля 2024
16:30
200
Доля женщин в науке по-прежнему заметно ниже, чем доля мужчин. По данным Национального контактного центра (НКЦ) — Гендер и наука Института социологии Чешской академии наук, число женщин-исследователей снизилось с 27,6% в 2020 году до 27,4% в 2022 году, говорится в пресс-релизе. Однако женщины-ученые часто соглашаются с тем, что мужская рабочая и академическая среда на самом деле благоприятна.
«Представленность женщин в чешской науке составляет 28%, что является одним из самых низких показателей в ЕС. Такая низкая доля сохраняется несмотря на то, что доля женщин во всех областях знаний и на всех уровнях обучения, включая докторантуру, растет. Объясняется это в основном тем, что участие женщин в естественных и инженерных науках, самых крупных по численности областях, все еще очень низкое», — говорит Марсела Линкова из НКЦ.
«Женщины по-прежнему сталкиваются с предрассудками в этих областях. Они касаются, например, того, есть ли у женщин способности к техническим специальностям. Наверное, нет необходимости указывать на то, что научного обоснования такого утверждения не существует», — сказала она. Другой тип предрассудков связан с утверждениями о совмещении родительских обязанностей и научной работы, считает Линкова.
«Число женщин в науке все еще довольно низкое. Возможно, это связано с какими-то историческими факторами. Однако ситуация постепенно улучшается», — говорит Ярослава Обертова, главный организатор акции «Стань женщиной-ученым на один день», цель которой — вдохновить старшеклассниц на занятия наукой.
Согласно данным Евростата, в 2019 году в Чехии была самая низкая доля женщин-ученых среди всех стран — членов ЕС — 27,2%. Средний показатель по ЕС составил 32,9%. По данным Чешского статистического управления, в 2021 году менее трети женщин в Чехии работали в сфере науки и техники.
«Я думаю, что ситуация улучшается. Я никогда не ощущала свой пол как препятствие в науке, так что проблема наверняка кроется где-то еще», — говорит ученая Катарина Кржижкова Гайдошова. Михаэла Валентова, научный сотрудник кафедры экономики, менеджмента и гуманитарных наук электротехнического факультета Чешского технического университета, отметила, что многие женщины страдают так называемым синдромом самозванца. «Я часто вижу, что мои коллеги-мужчины гораздо меньше боятся комментировать вещи, выходящие за рамки непосредственной профессиональной компетенции», — сказала она.
Маркета Кучеракова с кафедры инженерии твердых тел факультета ядерной и физической инженерии Чешского технического университета никогда не испытывала дискриминации по гендерному признаку в науке. «В моей области, связанной с твердыми телами и кристаллографией, женщин довольно много, и я не ощущаю дисбаланса в соотношении полов», — говорит Кучеракова. Скорее, она видит препятствия, связанные с уходом в декретный отпуск и последующим возвращением на работу.
В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке, чтобы отметить их жизненно важную роль в этой области и поощрить их участие в исследованиях.
«Женщины по-прежнему сталкиваются с предрассудками в этих областях. Они касаются, например, того, есть ли у женщин способности к техническим специальностям. Наверное, нет необходимости указывать на то, что научного обоснования такого утверждения не существует», — сказала она. Другой тип предрассудков связан с утверждениями о совмещении родительских обязанностей и научной работы, считает Линкова.
«Число женщин в науке все еще довольно низкое. Возможно, это связано с какими-то историческими факторами. Однако ситуация постепенно улучшается», — говорит Ярослава Обертова, главный организатор акции «Стань женщиной-ученым на один день», цель которой — вдохновить старшеклассниц на занятия наукой.
Согласно данным Евростата, в 2019 году в Чехии была самая низкая доля женщин-ученых среди всех стран — членов ЕС — 27,2%. Средний показатель по ЕС составил 32,9%. По данным Чешского статистического управления, в 2021 году менее трети женщин в Чехии работали в сфере науки и техники.
«Я думаю, что ситуация улучшается. Я никогда не ощущала свой пол как препятствие в науке, так что проблема наверняка кроется где-то еще», — говорит ученая Катарина Кржижкова Гайдошова. Михаэла Валентова, научный сотрудник кафедры экономики, менеджмента и гуманитарных наук электротехнического факультета Чешского технического университета, отметила, что многие женщины страдают так называемым синдромом самозванца. «Я часто вижу, что мои коллеги-мужчины гораздо меньше боятся комментировать вещи, выходящие за рамки непосредственной профессиональной компетенции», — сказала она.
Маркета Кучеракова с кафедры инженерии твердых тел факультета ядерной и физической инженерии Чешского технического университета никогда не испытывала дискриминации по гендерному признаку в науке. «В моей области, связанной с твердыми телами и кристаллографией, женщин довольно много, и я не ощущаю дисбаланса в соотношении полов», — говорит Кучеракова. Скорее, она видит препятствия, связанные с уходом в декретный отпуск и последующим возвращением на работу.
В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке, чтобы отметить их жизненно важную роль в этой области и поощрить их участие в исследованиях.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
54
Кажется, что на улице запахло весной, а снега нам уже не видать. Пора ли прятать сапоги и куртки?
15:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
490
Уголовный розыск предъявил обвинение в покушении на убийство 24-летнему иностранному студенту, который в пятницу вечером на территории студенческого общежития в Остраве ранил ножом другого...
11:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
571
Цены на электроэнергию и газ на энергетическом рынке в последние месяцы продолжают падать, и некоторые крупные поставщики в Чешской Республике отреагировали на это. С середины февраля ČEZ снизит...
08:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
447
Если бы парламентские выборы в Чехии состоялись сейчас, то движение ANO победило бы с 35% голосов. Занимающая второе место ODS получила бы 15,5%, а SPD и «Пираты» — по 9,5%. Об этом говорит модель...
18:30
11 ФЕВРАЛЯ 2024
369
По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), годовая январская инфляция в Чешской Республике составит от 3 до 4%, что значительно поднимет экономику, домохозяйства и компании. Об этом он...
10:30
11 ФЕВРАЛЯ 2024
539
Как и ожидалось, бывший премьер-министр Андрей Бабиш в очередной раз отстоял свою позицию председателя оппозиционного движения ANO. На общем собрании в Праге в субботу он получил 88 из 98 голосов,...
09:00
11 ФЕВРАЛЯ 2024
1327
Чехия не зависит от поставок российского газа, утверждает Министерство промышленности и торговли. Статистическое ведомство сообщило, что доля импорта этого сырья из России значительно выросла....
09:00
10 ФЕВРАЛЯ 2024
1567
Поражение России в Украине невозможно, считает президент России Владимир Путин. По его словам, страна будет бороться за свои интересы до конца. В двухчасовом интервью американскому телеведущему...
20:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1122
НЕВЕЗУЧИЙ НАРОД. СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ЧЕХИИ ВЫПЛАТИЛИ ПОЧТИ 10 МИЛЛИАРДОВ ЗА СЛОМАННЫЕ НОГИ, БОЛЕЗНИ ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬ
Страхование жизни — это выгодно. В прошлом году страховые компании выплатили клиентам почти 10 миллиардов крон в связи с травмами, тяжелыми заболеваниями, инвалидностью и смертельным исходом. В...
19:30
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1216
Группа мошенников предположительно лишила людей по меньшей мере 600 млн крон под предлогом выгодных инвестиций. В рамках этого дела четыре человека привлечены к ответственности за мошенничество,...
15:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
3515
«ВСЕ ДОКУМЕНТЫ У НАС В АРХИВАХ ЕСТЬ!». ЧЕШСКИЕ СМИ ОБЪЯСНИЛИ, КАК ПУТИН ПЕРЕВРАЛ ИСТОРИЮ ЧЕХОСЛОВАКИИ
Интервью президента России Владимира Путина с Такером Карлсоном было полно лжи и искажения фактов, чтобы доказать, что Россия в Украине себя защищает и что никаких украинцев не существует. Для...
12:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1151
Часть недовольных фермеров вместе с Ассоциацией независимых профсоюзов Чешской Республики планирует провести акцию протеста в Праге в понедельник, 19 февраля. Им не нравится не только...
11:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1712
Что ждет чешский банковский сектор в этом году? Банкиры рассчитывают на снижение процентных ставок для привлечения клиентов. Вместе с этим они планируют снизить процентные ставки по сберегательным...
08:00
9 ФЕВРАЛЯ 2024
1464
Министерства финансов и здравоохранения Чешской Республики рассматривают возможность слияния двух крупных медицинских страховых компаний, что может повлиять на обслуживание около 2 миллионов...
22:00
8 ФЕВРАЛЯ 2024
1299
Boeing объявил, что вынужден отложить завершение строительства 50 самолетов 737 MAX из-за дефектов в их фюзеляжах. Акции компании упали на 17% в этом году.