Начало февраля стало самым теплым в Чехии за более чем 100 лет

Метеорологи предупредили, что средняя температура в 6,7 градуса не может быть принята за среднюю для всей Чехии. Учитываются только те станции, которые проработали не менее 100 лет. Большинство из них расположены на небольших высотах. Станции, расположенные на больших высотах и в горах, были построены позже или не проводили непрерывных измерений.



За последнюю неделю было побито множество суточных температурных рекордов. Например, новый максимум для 9 февраля был зафиксирован на четверти из 165 станций, работающих не менее 30 лет. Затем в субботу, 10 февраля, рекорды были установлены примерно на трети станций. В трех местах температура даже превысила 15 градусов Цельсия.



Ночь на воскресенье также была очень теплой, и на подавляющем большинстве станций были достигнуты рекорды. В некоторых местах метеорологи зафиксировали самую теплую февральскую ночь за всю историю измерений. Температура в основном составляла от 6 до 11 градусов Цельсия. Температура не опускалась ниже нуля даже в самых холодных районах.



На этой неделе сохранятся дневные температуры выше среднего. Они поднимутся до 12 градусов Цельсия. Однако к середине недели ночью будет морозно. Местами возможен гололед и изморозь.