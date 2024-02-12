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«Мы в эпицентре болезни». Эпидемия гриппа в этом году близка к своему пику

Анастасия Князева
13 февраля 2024
21:00
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По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), эпидемия гриппа в этом году близка к своему пику. Число заболевших в Чехии на прошлой неделе составило 1 901 человек на 100 000 жителей, причем в некоторых регионах, таких как Южная Моравия, Пардубице и Карловы Вары, заболевших было значительно больше. Самый высокий уровень заболеваемости — 2 658 пациентов на 100 000 жителей — был зафиксирован в Карловарском крае, говорится в сообщении на сайте SZÚ. Согласно информации Чешской санитарно-гигиенической службы, опубликованной в социальной сети X, заболеваемость всеми острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) снизилась на 2%, при этом врачи зафиксировали 10-процентный рост только по гриппу.
«Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом свидетельствуют о продолжающейся общенациональной эпидемии с преобладанием заболеваний гриппом», — заявили представители здравоохранения. Согласно опубликованной таблице, самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей в возрасте до пяти лет — около 5 000 случаев на 100 000 населения. С другой стороны, самый низкий уровень заболеваемости наблюдается среди пожилых людей старше 65 лет.
 
По данным Национальной службы здравоохранения, в текущем сезоне гриппа до пятницы прошлой недели было зарегистрировано 212 серьезных случаев заболевания гриппом, потребовавших госпитализации в отделения интенсивной терапии. Врачи также зарегистрировали 40 смертей.
 
С начала этого года число людей, у которых был зарегистрирован положительный тест на ковид-19, сделанный медицинским работником, продолжает снижаться; тесты, сделанные самостоятельно на дому, в статистику не попадают. На шестой неделе этого года в статистику добавилось пять случаев на 100 000 населения, в общей сложности около 620 человек. По сравнению с предыдущей неделей это снижение примерно на четверть. По состоянию на сегодняшнее утро в больницах положительные анализы сдал 51 человек, что на 10 меньше, чем на предыдущей неделе. 10 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Количество случаев респираторных заболеваний в Чешской Республике на 100 000 жителей:
Данные
Неделя Понедельник ОРВИ Недельные изменения Covid-19 Недельные изменения
6 5. 2. 1901 - 2 % 6 - 25 %
5 29. 1. 1919 + 11 % 8 - 27 %
4 22. 1. 1750 + 22 % 11 - 21 %
3 15. 1. 1423 + 10 % 14 - 30 %
2 8. 1. 1292 + 6 % 20 - 49 %
1 1. 1. 1228 + 44 % 41 + 0,2 %
52 25.12. 854 - 45 % 40,9 - 64,4 %
51 18. 12. 1544 - 8 % 115 - 13,5 %
50 11. 12. 1679 + 8,8 % 132,9 + 9 %
49 4. 12. 1542 + 5,9 % 121,9 + 37,9 %
48 27. 11. 1457 + 8,9 % 88,4 + 54 %
47 20. 11. 1340 + 12,9 % 57,2 + 12,2 %
46 13. 11. 1185 - 2,6 % 51 - 0,2 %
45 6. 11. 1217 + 4,5 % 51,1 + 7 %
44 30. 10. 1161 + 6,7 % 47,7 + 45 %
43 23. 10. 1060 + 7 % 32,9 +17 %
Больницы грипп Чехия

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