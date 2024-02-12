«Мы в эпицентре болезни». Эпидемия гриппа в этом году близка к своему пику
13 февраля 2024
21:00
264
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), эпидемия гриппа в этом году близка к своему пику. Число заболевших в Чехии на прошлой неделе составило 1 901 человек на 100 000 жителей, причем в некоторых регионах, таких как Южная Моравия, Пардубице и Карловы Вары, заболевших было значительно больше. Самый высокий уровень заболеваемости — 2 658 пациентов на 100 000 жителей — был зафиксирован в Карловарском крае, говорится в сообщении на сайте SZÚ. Согласно информации Чешской санитарно-гигиенической службы, опубликованной в социальной сети X, заболеваемость всеми острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) снизилась на 2%, при этом врачи зафиксировали 10-процентный рост только по гриппу.
«Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом свидетельствуют о продолжающейся общенациональной эпидемии с преобладанием заболеваний гриппом», — заявили представители здравоохранения. Согласно опубликованной таблице, самый высокий уровень заболеваемости зарегистрирован среди детей в возрасте до пяти лет — около 5 000 случаев на 100 000 населения. С другой стороны, самый низкий уровень заболеваемости наблюдается среди пожилых людей старше 65 лет.
По данным Национальной службы здравоохранения, в текущем сезоне гриппа до пятницы прошлой недели было зарегистрировано 212 серьезных случаев заболевания гриппом, потребовавших госпитализации в отделения интенсивной терапии. Врачи также зарегистрировали 40 смертей.
С начала этого года число людей, у которых был зарегистрирован положительный тест на ковид-19, сделанный медицинским работником, продолжает снижаться; тесты, сделанные самостоятельно на дому, в статистику не попадают. На шестой неделе этого года в статистику добавилось пять случаев на 100 000 населения, в общей сложности около 620 человек. По сравнению с предыдущей неделей это снижение примерно на четверть. По состоянию на сегодняшнее утро в больницах положительные анализы сдал 51 человек, что на 10 меньше, чем на предыдущей неделе. 10 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.
Количество случаев респираторных заболеваний в Чешской Республике на 100 000 жителей:
Данные
По данным Национальной службы здравоохранения, в текущем сезоне гриппа до пятницы прошлой недели было зарегистрировано 212 серьезных случаев заболевания гриппом, потребовавших госпитализации в отделения интенсивной терапии. Врачи также зарегистрировали 40 смертей.
С начала этого года число людей, у которых был зарегистрирован положительный тест на ковид-19, сделанный медицинским работником, продолжает снижаться; тесты, сделанные самостоятельно на дому, в статистику не попадают. На шестой неделе этого года в статистику добавилось пять случаев на 100 000 населения, в общей сложности около 620 человек. По сравнению с предыдущей неделей это снижение примерно на четверть. По состоянию на сегодняшнее утро в больницах положительные анализы сдал 51 человек, что на 10 меньше, чем на предыдущей неделе. 10 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.
Количество случаев респираторных заболеваний в Чешской Республике на 100 000 жителей:
|Неделя
|Понедельник
|ОРВИ
|Недельные изменения
|Covid-19
|Недельные изменения
|6
|5. 2.
|1901
|- 2 %
|6
|- 25 %
|5
|29. 1.
|1919
|+ 11 %
|8
|- 27 %
|4
|22. 1.
|1750
|+ 22 %
|11
|- 21 %
|3
|15. 1.
|1423
|+ 10 %
|14
|- 30 %
|2
|8. 1.
|1292
|+ 6 %
|20
|- 49 %
|1
|1. 1.
|1228
|+ 44 %
|41
|+ 0,2 %
|52
|25.12.
|854
|- 45 %
|40,9
|- 64,4 %
|51
|18. 12.
|1544
|- 8 %
|115
|- 13,5 %
|50
|11. 12.
|1679
|+ 8,8 %
|132,9
|+ 9 %
|49
|4. 12.
|1542
|+ 5,9 %
|121,9
|+ 37,9 %
|48
|27. 11.
|1457
|+ 8,9 %
|88,4
|+ 54 %
|47
|20. 11.
|1340
|+ 12,9 %
|57,2
|+ 12,2 %
|46
|13. 11.
|1185
|- 2,6 %
|51
|- 0,2 %
|45
|6. 11.
|1217
|+ 4,5 %
|51,1
|+ 7 %
|44
|30. 10.
|1161
|+ 6,7 %
|47,7
|+ 45 %
|43
|23. 10.
|1060
|+ 7 %
|32,9
|+17 %
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
22:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
403
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО В ЧЕХИИ ОШТРАФОВАЛО ELECTROLUX НА РЕКОРДНЫЕ 125 МИЛЛИОНОВ КРОН ИЗ-ЗА СКИДОК
Чешское Управление по защите конкуренции (ÚOHS) оштрафовало компанию Electrolux на рекордные 125,4 млн крон за многолетнее антиконкурентное поведение. Компания запретила продавцам своей продукции...
19:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
558
В марте 2022 года российский рубль рухнул, стоимость акций «Газпрома» и Сбербанка на Лондонской фондовой бирже упала на 97%, а у банкоматов в Москве образовались очереди. Яхты олигархов, их...
18:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
335
На некоторых метеостанциях средняя температура в первой декаде февраля достигла 6,7 градуса Цельсия. Об этом сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в сети X. Напротив, самое...
16:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
329
Вчера биткоин впервые с 2021 года преодолел ценовой барьер в $50 000. Но позже он снова подешевел. Самой старшей и широко используемой криптовалюте помогают ожидания того, что Федеральная резервная...
15:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
493
Сельскохозяйственные организации Центральной и Восточной Европы призвали фермеров протестовать против аграрной политики Европейского союза. Чешская аграрная палата сообщила сегодня в пресс-релизе,...
15:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
408
Сегодня начинается модернизация пражского вокзала Смихов, которая включает в себя ремонт путей и платформ, реконструкцию обоих подземных переходов и их расширение и строительство лифтов. По словам...
13:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
425
Страны Европейского союза согласовали правила, которые открывают путь к возможному использованию прибыли от замороженных активов российского Центробанка для поддержки Украины. Международные...
12:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
915
Чешская Škoda намерена в будущем предложить покупателям еще более компактный электромобиль, чем тот, который сейчас разрабатывается на основе концепта Volkswagen 2all. Компания рассматривает...
12:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
157
Чешские железные дороги (ČD) в прошлом году выплатили пассажирам почти 7,6 млн. чешских крон за задержку поездов, что примерно на 31% больше, чем в прошлом году. По словам пресс-секретаря железных...
11:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
252
В январе инфляция в годовом исчислении в Чехии значительно снизилась, большинство экономических аналитиков, опрошенных ČTK, ожидают, что она будет чуть ниже 3%. В декабре инфляция составила 6,9%....
09:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
2803
Чешские компании начали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины. Некоторые из них получили конкретные предложения и уже выполняют их, другие находятся на стадии подготовки. Это...
19:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
681
Кажется, что на улице запахло весной, а снега нам уже не видать. Пора ли прятать сапоги и куртки?
16:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
440
Доля женщин в науке по-прежнему заметно ниже, чем доля мужчин. По данным Национального контактного центра (НКЦ) — Гендер и наука Института социологии Чешской академии наук, число...
15:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
821
Уголовный розыск предъявил обвинение в покушении на убийство 24-летнему иностранному студенту, который в пятницу вечером на территории студенческого общежития в Остраве ранил ножом другого...
11:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
983
Цены на электроэнергию и газ на энергетическом рынке в последние месяцы продолжают падать, и некоторые крупные поставщики в Чешской Республике отреагировали на это. С середины февраля ČEZ снизит...