Сколько железные дороги тратят на компенсации пассажирам за задержки

У компании Leo Express, по словам пресс-секретаря Эмиля Седларжика, расходы на компенсацию в прошлом году сократились на 70% и составили 328 631 чешскую крону. Представитель компании Arriva Ян Холуб сказал, что сумма немного выросла, но не уточнил ее размер. По его словам, это связано с расширением сети поездов Arriva. У компании RegioJet пока нет данных о сумме на 2023 год, сообщила ее пресс-секретарь Александра Яноушек Костржикова.



Согласно постановлению Европейского союза о правах и обязанностях пассажиров железнодорожного транспорта, пассажиры имеют право на компенсацию, если их поезд задерживается. При задержке на 60 минут и более компенсация составляет 25% от стоимости билета, а при задержке более чем на два часа — 50%. Исключение составляют задержки, вызванные так называемыми форс-мажорными обстоятельствами, то есть, например, погодными условиями или железнодорожной аварией. Компенсация также не выплачивается, если пассажир купил билет в то время, когда рейс уже был задержан.



Перевозчики также обязаны помочь пассажирам, если они опоздали на стыковочный рейс из-за предыдущей задержки. В этом случае перевозчик должен организовать поездку до места назначения в другом направлении, на альтернативном транспорте, например на такси, или предоставить пассажиру жилье.



Железнодорожные перевозчики также обязаны предоставить определенную компенсацию, которая не предусмотрена законодательством. Помимо автоматической компенсации, железные дороги выплачивают компенсацию за задержку по причине форс-мажорных обстоятельств. Они также выплачивают компенсации за несоблюдение определенных транспортных стандартов в высокоскоростных и более качественных поездах. К ним относятся неработающие кондиционеры или отопление, неисправности Wi-Fi или включение другого вагона без розеток или Wi-Fi. «Компенсация — это единовременный платеж в размере 30 чешских крон за неоказанную услугу, которую невозможно было предоставить в другой форме», — сказал Штахлавски.



Компания RegioJet также выплачивает компенсацию своим пассажирам, если задержка поезда произошла не по их вине. Услуга под названием «Гарантия своевременного прибытия» компенсирует задержку менее чем на час. «В зависимости от продолжительности задержки пассажиры имеют право на компенсацию в размере от десяти до ста процентов от стоимости оплаченного билета», — говорит Яноушек Костржицова. За неработающие кондиционеры или отопление перевозчик компенсирует от 25 до 100% стоимости билета. При задержке поезда более чем на два часа пассажирам предоставляются бесплатные прохладительные напитки.



В случае задержки поездов Leo Express пассажирам приходится подавать заявление на компенсацию. По словам Седларжика, около 3% из них этого не делают. В случае отмены поезда непосредственно перед отправлением или после него пассажиры имеют право на полное возмещение или пропорциональную часть стоимости билета. Перевозчик Arriva также возвращает всю сумму за отмену. В случае, если пассажиру пришлось воспользоваться пересадкой у другого перевозчика, Leo Express компенсирует разницу в цене. Оба перевозчика также оплачивают неработающее отопление, кондиционеры или туалеты.



Информацию о компенсациях пассажиры могут найти в основном на сайтах перевозчиков или у проводников и стюардов в поездах. Железные дороги также используют информационные листовки. RegioJet и Leo Express связываются с пассажирами по электронной почте, RegioJet — по SMS. Пассажиры Arriva могут обратиться в центр обслуживания клиентов по телефону, электронной почте или через чат.