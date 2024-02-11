Сколько железные дороги тратят на компенсации пассажирам за задержки
13 февраля 2024
12:00
82
Чешские железные дороги (ČD) в прошлом году выплатили пассажирам почти 7,6 млн. чешских крон за задержку поездов, что примерно на 31% больше, чем в прошлом году. По словам пресс-секретаря железных дорог Петра Штялавского, рост был обусловлен увеличением количества пассажиров, а также введением автоматических компенсационных выплат без необходимости запроса. Почти 2,8 млн. чешских крон выплатил национальный перевозчик за задержки во внутренних перевозках, около 4,8 млн. чешских крон — в межгосударственных перевозках. Об этом сообщил ČTK пресс-секретарь ČD Петр Штяхлавски.
У компании Leo Express, по словам пресс-секретаря Эмиля Седларжика, расходы на компенсацию в прошлом году сократились на 70% и составили 328 631 чешскую крону. Представитель компании Arriva Ян Холуб сказал, что сумма немного выросла, но не уточнил ее размер. По его словам, это связано с расширением сети поездов Arriva. У компании RegioJet пока нет данных о сумме на 2023 год, сообщила ее пресс-секретарь Александра Яноушек Костржикова.
Согласно постановлению Европейского союза о правах и обязанностях пассажиров железнодорожного транспорта, пассажиры имеют право на компенсацию, если их поезд задерживается. При задержке на 60 минут и более компенсация составляет 25% от стоимости билета, а при задержке более чем на два часа — 50%. Исключение составляют задержки, вызванные так называемыми форс-мажорными обстоятельствами, то есть, например, погодными условиями или железнодорожной аварией. Компенсация также не выплачивается, если пассажир купил билет в то время, когда рейс уже был задержан.
Перевозчики также обязаны помочь пассажирам, если они опоздали на стыковочный рейс из-за предыдущей задержки. В этом случае перевозчик должен организовать поездку до места назначения в другом направлении, на альтернативном транспорте, например на такси, или предоставить пассажиру жилье.
Железнодорожные перевозчики также обязаны предоставить определенную компенсацию, которая не предусмотрена законодательством. Помимо автоматической компенсации, железные дороги выплачивают компенсацию за задержку по причине форс-мажорных обстоятельств. Они также выплачивают компенсации за несоблюдение определенных транспортных стандартов в высокоскоростных и более качественных поездах. К ним относятся неработающие кондиционеры или отопление, неисправности Wi-Fi или включение другого вагона без розеток или Wi-Fi. «Компенсация — это единовременный платеж в размере 30 чешских крон за неоказанную услугу, которую невозможно было предоставить в другой форме», — сказал Штахлавски.
Компания RegioJet также выплачивает компенсацию своим пассажирам, если задержка поезда произошла не по их вине. Услуга под названием «Гарантия своевременного прибытия» компенсирует задержку менее чем на час. «В зависимости от продолжительности задержки пассажиры имеют право на компенсацию в размере от десяти до ста процентов от стоимости оплаченного билета», — говорит Яноушек Костржицова. За неработающие кондиционеры или отопление перевозчик компенсирует от 25 до 100% стоимости билета. При задержке поезда более чем на два часа пассажирам предоставляются бесплатные прохладительные напитки.
В случае задержки поездов Leo Express пассажирам приходится подавать заявление на компенсацию. По словам Седларжика, около 3% из них этого не делают. В случае отмены поезда непосредственно перед отправлением или после него пассажиры имеют право на полное возмещение или пропорциональную часть стоимости билета. Перевозчик Arriva также возвращает всю сумму за отмену. В случае, если пассажиру пришлось воспользоваться пересадкой у другого перевозчика, Leo Express компенсирует разницу в цене. Оба перевозчика также оплачивают неработающее отопление, кондиционеры или туалеты.
Информацию о компенсациях пассажиры могут найти в основном на сайтах перевозчиков или у проводников и стюардов в поездах. Железные дороги также используют информационные листовки. RegioJet и Leo Express связываются с пассажирами по электронной почте, RegioJet — по SMS. Пассажиры Arriva могут обратиться в центр обслуживания клиентов по телефону, электронной почте или через чат.
Согласно постановлению Европейского союза о правах и обязанностях пассажиров железнодорожного транспорта, пассажиры имеют право на компенсацию, если их поезд задерживается. При задержке на 60 минут и более компенсация составляет 25% от стоимости билета, а при задержке более чем на два часа — 50%. Исключение составляют задержки, вызванные так называемыми форс-мажорными обстоятельствами, то есть, например, погодными условиями или железнодорожной аварией. Компенсация также не выплачивается, если пассажир купил билет в то время, когда рейс уже был задержан.
Перевозчики также обязаны помочь пассажирам, если они опоздали на стыковочный рейс из-за предыдущей задержки. В этом случае перевозчик должен организовать поездку до места назначения в другом направлении, на альтернативном транспорте, например на такси, или предоставить пассажиру жилье.
Железнодорожные перевозчики также обязаны предоставить определенную компенсацию, которая не предусмотрена законодательством. Помимо автоматической компенсации, железные дороги выплачивают компенсацию за задержку по причине форс-мажорных обстоятельств. Они также выплачивают компенсации за несоблюдение определенных транспортных стандартов в высокоскоростных и более качественных поездах. К ним относятся неработающие кондиционеры или отопление, неисправности Wi-Fi или включение другого вагона без розеток или Wi-Fi. «Компенсация — это единовременный платеж в размере 30 чешских крон за неоказанную услугу, которую невозможно было предоставить в другой форме», — сказал Штахлавски.
Компания RegioJet также выплачивает компенсацию своим пассажирам, если задержка поезда произошла не по их вине. Услуга под названием «Гарантия своевременного прибытия» компенсирует задержку менее чем на час. «В зависимости от продолжительности задержки пассажиры имеют право на компенсацию в размере от десяти до ста процентов от стоимости оплаченного билета», — говорит Яноушек Костржицова. За неработающие кондиционеры или отопление перевозчик компенсирует от 25 до 100% стоимости билета. При задержке поезда более чем на два часа пассажирам предоставляются бесплатные прохладительные напитки.
В случае задержки поездов Leo Express пассажирам приходится подавать заявление на компенсацию. По словам Седларжика, около 3% из них этого не делают. В случае отмены поезда непосредственно перед отправлением или после него пассажиры имеют право на полное возмещение или пропорциональную часть стоимости билета. Перевозчик Arriva также возвращает всю сумму за отмену. В случае, если пассажиру пришлось воспользоваться пересадкой у другого перевозчика, Leo Express компенсирует разницу в цене. Оба перевозчика также оплачивают неработающее отопление, кондиционеры или туалеты.
Информацию о компенсациях пассажиры могут найти в основном на сайтах перевозчиков или у проводников и стюардов в поездах. Железные дороги также используют информационные листовки. RegioJet и Leo Express связываются с пассажирами по электронной почте, RegioJet — по SMS. Пассажиры Arriva могут обратиться в центр обслуживания клиентов по телефону, электронной почте или через чат.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
106
Вчера биткоин впервые с 2021 года преодолел ценовой барьер в $50 000. Но позже он снова подешевел. Самой старшей и широко используемой криптовалюте помогают ожидания того, что Федеральная резервная...
15:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
179
Сельскохозяйственные организации Центральной и Восточной Европы призвали фермеров протестовать против аграрной политики Европейского союза. Чешская аграрная палата сообщила сегодня в пресс-релизе,...
15:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
206
Сегодня начинается модернизация пражского вокзала Смихов, которая включает в себя ремонт путей и платформ, реконструкцию обоих подземных переходов и их расширение и строительство лифтов. По словам...
13:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
289
Страны Европейского союза согласовали правила, которые открывают путь к возможному использованию прибыли от замороженных активов российского Центробанка для поддержки Украины. Международные...
12:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
485
Чешская Škoda намерена в будущем предложить покупателям еще более компактный электромобиль, чем тот, который сейчас разрабатывается на основе концепта Volkswagen 2all. Компания рассматривает...
11:00
13 ФЕВРАЛЯ 2024
203
В январе инфляция в годовом исчислении в Чехии значительно снизилась, большинство экономических аналитиков, опрошенных ČTK, ожидают, что она будет чуть ниже 3%. В декабре инфляция составила 6,9%....
09:30
13 ФЕВРАЛЯ 2024
2631
Чешские компании начали получать первые заказы, связанные с восстановлением Украины. Некоторые из них получили конкретные предложения и уже выполняют их, другие находятся на стадии подготовки. Это...
19:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
617
Кажется, что на улице запахло весной, а снега нам уже не видать. Пора ли прятать сапоги и куртки?
16:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
411
Доля женщин в науке по-прежнему заметно ниже, чем доля мужчин. По данным Национального контактного центра (НКЦ) — Гендер и наука Института социологии Чешской академии наук, число...
15:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
778
Уголовный розыск предъявил обвинение в покушении на убийство 24-летнему иностранному студенту, который в пятницу вечером на территории студенческого общежития в Остраве ранил ножом другого...
11:30
12 ФЕВРАЛЯ 2024
913
Цены на электроэнергию и газ на энергетическом рынке в последние месяцы продолжают падать, и некоторые крупные поставщики в Чешской Республике отреагировали на это. С середины февраля ČEZ снизит...
08:00
12 ФЕВРАЛЯ 2024
560
Если бы парламентские выборы в Чехии состоялись сейчас, то движение ANO победило бы с 35% голосов. Занимающая второе место ODS получила бы 15,5%, а SPD и «Пираты» — по 9,5%. Об этом говорит модель...
18:30
11 ФЕВРАЛЯ 2024
406
По словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), годовая январская инфляция в Чешской Республике составит от 3 до 4%, что значительно поднимет экономику, домохозяйства и компании. Об этом он...
10:30
11 ФЕВРАЛЯ 2024
574
Как и ожидалось, бывший премьер-министр Андрей Бабиш в очередной раз отстоял свою позицию председателя оппозиционного движения ANO. На общем собрании в Праге в субботу он получил 88 из 98 голосов,...
09:00
11 ФЕВРАЛЯ 2024
1413
Чехия не зависит от поставок российского газа, утверждает Министерство промышленности и торговли. Статистическое ведомство сообщило, что доля импорта этого сырья из России значительно выросла....