Правительство Чехии решило запретить психоактивное вещество HHC и два других с 1 марта

Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) сказал, что решение правительства, которое влияет на общий европейский рынок, должно быть доведено до сведения Европейской комиссии, что, по его оценке, займет от 10 до 20 дней. По словам Валека, запрет закончится 1 января 2025 года, и к этому времени должны вступить в силу поправки к Закону о психоактивных веществах, которые определяют психоактивные вещества и регулируют их продажу. По данным ассоциации дилеров, спрос на продукты с HHC выше, чем раньше. Продавцы в панике стали предлагать скидки.

В июле правительство не согласилось с запретом, поддержав готовящуюся поправку к закону, регулирующему психоактивные вещества и запрещающему их продажу детям. Валек уверен, что поправка, находящаяся во втором чтении, будет одобрена палатой вовремя, чтобы заручиться поддержкой оппозиции к началу следующего года. Сегодня, по его словам, депутаты комитета по здравоохранению обсуждают ее окончательную форму.

Когда запрет вступит в силу, уголовно наказуемой будет не только продажа, но и хранение этих веществ в небольших количествах для личного пользования. Согласно закону, это будет считаться правонарушением и за это будет налагаться штраф в размере до 15 000 крон.

Заявления, сделанные министрами по прибытии на заседание, показали, что в правительстве нет единого мнения, как регулировать эти вещества, которыми в последние недели отравились несколько детей. Министр регионального развития Иван Бартош и национальный координатор по борьбе с наркотиками Йиндржих Воборжил предложили меры Государственной сельскохозяйственной и продовольственной инспекции, которые, по их словам, позволили бы немедленно изъять вещества из продажи. По словам Бартоша, аналогичный запрет во Франции привел к созданию новых синтетических производных, схожих с этими веществами, на которые запрет не распространяется.

Продавцы говорят, что запрет не является хорошим решением. «Этот шаг приведет лишь к перемещению продуктов с HHC на черный рынок, что точно не предотвратит употребление их лицами моложе 18 лет», — полагают эксперты.